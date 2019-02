Mari Liimatainen aloitti työnsä – Kuntataiteilija pääsi aloittamaan puhtaalta paperilta

Kuntataiteilija Mari Liimatainen on saanut Mäntyharjulla eteensä tyhjän taulun – monessakin mielessä.

Kuntataiteilijat ovat Suomessa vielä harvinaisia, ja Liimataisen työnkuvakin on vasta muotoutumassa. Erään määritelmän mukaan kuntataiteilija ei luo taidetta kuntalaisia varten vaan ohjaa kuntalaisia luomaan itse, heidän omilla ehdoillaan.

– Kuntataiteilijan tehtävänkuvaan kuuluu pääasiassa ylisukupolvisen yhteisöllisyyden edistäminen taiteen kautta. Toimintatapoja etsitään yhteisön eli mäntyharjulaisten kanssa. Lisäksi toimin muun muassa mahdollisissa prosenttitaidehankkeissa, summaa Liimatainen.

Toiseksi uusi työympäristö Mäntyharjulla on hänelle entuudestaan vieras.

Ensimmäiset kolme viikkoa on kulunut ympärille katsellen ja yhteistyökumppaneihin tutustuen.

– Mäntyharju vaikuttaa tosi vireältä pieneksi kunnaksi. Kulttuuripuolella on paljon tarjolla, joten siinä mielessä paikka on ihanteellinen.

Hän toivoo kuntalaisilta yhteydenottoja ja tapaamisia toiveiden kuulemiseksi.

Juvalainen Mari Liimatainen on koulutukseltaan taidegraafikko AMK. Lisäksi hänellä on maisterin tutkinto taidekasvatuksessa ja kulttuuriympäristön tutkimuksessa sekä opettajan pedagogisia opintoja.

Hän kuvaa itseään kulttuurialan pätkätyöläiseksi, jolla on paljon työkokemusta taidekasvatuksesta ja opettamisesta, mutta myös yrittäjyydestä.

Liimatainen aloitti työnsä kolmisen viikkoa sitten. Työnkuvassa on toistaiseksi varmaa ainakin se, että hän ohjaa lasten ja nuorten kuvataidepajoja Askeleella.

Sekä alakoulu- että yläkouluikäisten kerhoissa on kahdeksan kerholaista, joten molempiin mahtuu vielä mukaan.