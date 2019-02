Saksalaiset vaihto-oppilaat hämmästelivät lumen määrää, Mäntyharjusta lähdetään vastavierailulle huhtikuussa

Saksalaiset vaihto-oppilaat nauttivat tämän viikon Mäntyharjun talvesta. Luvassa on muun muassa mäenlaskua, karjalanpiirakoiden leipomista, hiihtoa ja kaupunkisuunnistusta Mikkelissä.

Vastaavasti taas Mäntyharjusta lähtee huhtikuussa joukko oppilaita Saksaan Bönitzin alueelle.

Yksi Mäntyharjuun tulleista saksalaisista on 14-vuotias Mira Thode. Suurimman osan tavoin hän on ensimmäistä kertaa Suomessa.

Lumen määrä on yllättynyt, samoin kuin ihmisten ystävällisyys. Viikolla on luvassa paljon uutta.

– En ole ikinä ennen hiihtänyt, mutta nyt pääsen kokeilemaan. En yhtään tiedä, mitä odottaa, Thode kuvailee.

Torstain talviliikuntapäivässä saksalaiset pääsevät kokeilemaan muitakin suomalaisille tuttuja lajeja.

Isäntäperheen Thodelle tarjoaa 9-luokkalainen Helmi Hälikkä, 15. Hän oli siskonsa kanssa mukana vaihdossa jo kaksi vuotta sitten, tällä kertaa yksin.

Hälikkä opiskelee saksaa.

– Vähän olen kokeillut jotain puhua, mutta enimmäkseen olemme vain viestitelleet saksaksi. Kellonajat pitää aina varmistaa, että ne menevät varmasti oikein. Mutta kyllähän sitä oppii jo pelkästään kuuntelemallakin, kun vieraat puhuvat keskenään, Hälikkä sanoo.

Saksalaiset oppilaat ovat olleet mukana myös muutamalla oppitunnilla, mutta suomenkieliset oppitunnit menevät yleensä yli ymmärryksen.

– Onhan tämä kivaa vaihtelua normaaliin kouluarkeen. Meille on aika paljon ohjelmaa koko viikon ajan, joten ei kotona oikein ehdi kuin käydä nukkumassa, Hälikkä kertoo.

Lumen määrä tuntuu yllättävän jokaisen saksalaisen. Alina Bartl, 13, on Thoden tavoin ensimmäistä kertaa Suomessa.

– Saksassa ei ole lähellekään näin paljon lunta. Ja täällä on niin paljon puita, Bartl hämmästelee.

Hänkin on kuitenkin nauttinut olostaan vieraassa maassa.

– Isäntäperheeni on tosi hauska ja mukava. Aamupalapöydässä oli niin paljon kaikkea kokeiltavaa, Bartl kertoo.

Englannin lisäksi Bartlin sanavarastoon on tarttunut jo pari suomenkielistä sanaakin.

– Terve, kiitos, kuuluu selkeästi suomeksi.

Vähän enemmän vaikeuksia tuottaa esittäytyminen suomeksi, mutta pienellä avustuksella sekin onnistuu.

Matkalle lähtevät yläastelaiset toimivat isäntäperheinä saksalaisvieraille. Vastavierailulla saksalaiset puolestaan majoittavat mäntyharjulaiset.

– Saksan opiskelijat ovat etusijalla, mutta matkalle on otettu muitakin oppilaita. Pääasiassa englannilla nuoret kommunikoivat, niin saksalaisetkin pääsevät harjoittelemaan vierasta kieltä, kertoo saksan kielen opettaja Hanna Tanttu.

Saksalaisia on tänä vuonna vaihdossa 26. Heistä kuusi on Anttolan yhtenäiskoululla, jonka kanssa Mäntyharjun yhtenäiskoulu tekee vaihtoyhteistyötä. Tanttu laittoi ohjelman liikkeelle tullessaan koululle vuonna 2013.

– Siitä lähtien tätä on tehty joka toinen vuosi, eli tämä on nyt neljäs kerta. Anttolassa tätä oli tehty jo pidempään, Tanttu kertoo.