Ystävänpäivä aloittaa neljän päivän tapahtumaputken, eniten väkeä vetänevät lauantain Ystävänpäivätori ja sunnuntain laturetki

Testissä on jälleen mäntyharjulaisten tapahtumanälkäisyys. Ystävänpäivänä alkaa neljän päivän tapahtumaputki, jonka aikana paikallisilla yrityksillä ja yhteisöillä on erilaisia tempauksia ja tapahtumia.

Luvassa on niin perinteinen laturetki oheistapahtumilla höystettyinä kuin Ystävänpäivätorikin. Yhtenä keskeisenä järjestäjätahona toimii Yhdessä Tekijät ry.

– Me ajattelemme itseämme tapahtuman koordinoijana ja markkinoijana. Monella yhdistyksellä olisi muutenkin ollut jotain ystävänpäivätapahtumaa, nyt me vain keräämme ne yhteen. Voisi sanoa, että koko Mäntyharju toimii tässä järjestäjänä, kertoo Juha Poraharju.

Ohjelmaa riittää eri kohderyhmille. Torstaina Reissupolku järjestää päiväkotilaisille ja palvelukodin asukkaille ohjelmaa Leijonakodalla ja Café Aurorassa on hyvän olon ilta. Kulttuuripalvelut ja ravintola Rosmarin puolestaan järjestävät yhteisöllisen taidepajan.

Lauantaina on alakoululaisille luvassa MLL:n Mäntyharjun osaston järjestämä ystävänpäivädisco. Kirkonkylän kylätoimikunta puolestaan on järjestänyt moottorikelkka-ajelua ja makkaranpaistoa Ruokohiekan laavulle.

Useilla yrityksillä on ystävänpäivätarjouksia läpi loppuviikon.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ”Rakkautta ilmassa” -nimellä kulkeva tapahtuma järjestetään. Poraharju kiittelee sitä, kuinka hyvin eri järjestöt ja yritykset ovat lähteneet tapahtumaan mukaan.

Nelipäiväiseksi, torstaista sunnuntaihin, tapahtuma paisui käytännön syistä.

– Kaikki tapahtumat eivät mitenkään olisi mahtuneet samalla päivälle tai niitä ei olisi edes ollut mahdollista järjestää samana päivänä, Poraharju kertoo.

Eniten väkeä vetänevät lauantain Ystävänpäivätori ja sunnuntaina järjestettävä laturetki.

– Laturetki on kunnan järjestämä, mutta me tuomme sinne paljon oheistoimintaa. Mävillä on siellä liikunnallinen lapsiparkki, jotta kaikki vanhemmatkin pääsevät hiihtämään. 4H:lla on puolestaan paikalla pehmolelujen vaihtotori ja ystävärannekkeen tekoa.

Ystävänpäivätorilla puolestaan on niin perinteisiä torimyyjiä kuin vähän tavallisesta toritapahtumasta poikkeavaa ohjelmaakin. Torilla nähdään muun muassa maskottien kokoontuminen.

Sekä torin että koko tapahtuman ohjelma elää kuitenkin viime hetkiin asti, sillä koko ohjelma ei ole vielä varmistunut. Viimeisimmätkin tapahtuman järjestäjät ehtivät mukaan ottamalla yhteyttä Yhdessä Tekijöiden koordinaattori Seija Pohjanoksaan seija.pohjanoksa@avamor.fi tai 045 615 6260.