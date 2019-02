Kuortin ruokailut puhuttavat – kohderyhmää aiotaan selvittää

Pertunmaan kunta ja Eläkeliiton paikallinen yhdistys selvittelevät Kuortin ABC:llä järjestettyjen yhteisruokailujen pelisääntöjä, uskoo yhdistyksen sihteeri Sirkku Salomäki.

Eniten epäselvyyttä tuntuu olevan siitä, kenelle ruokailut on järjestetty. Salomäki sanoo olevansa jäävi rajaamaan kohderyhmää ja haluaa antaa asiassa tiedotusvastuuta puheenjohtajalle. Puheenjohtaja Kaija Montin ei ollut keskiviikkona tavoitettavissa.

– Sen verran voin kyllä sanoa, että kenenkään ikää tai kotipaikkaa ei ole kyselty, sanoo Salomäki.

Pitäjänuutisten juttu Eläkeliiton järjestämistä, kunnan tukemista ruokailuista on herättänyt poikkeuksellisen paljon kommentointia Pitäjänuutisten verkkosivuilla.

– Monia tämä tuntuu närästävän ja joku tekee nyt myyrän työtä, mutta meitä on paljon, jotka ruokailuista pidämme, kertoo Salomäki.

Yhteisruokailuja on moitittu muun muassa kilpailun vääristämisestä S-ryhmän hyväksi sekä tiedottamisen puutteesta.

– Itse ainakin kannatan K-kauppaa lähes päivittäin ja toivon sen säilyvän täällä. Lisäksi kirkonkylän kahvila-ravintolassa käy viikottain Äijävirtaa-ryhmämme, 15-20 henkeä, huomauttaa Salomäki.

Tietoa on jaettu Eläkeliiton jäsenistössä sekä digikinkereille osallistuneiden kesken, joista kaikki eivät ole eläkeliittolaisia.

Ruokailun yhteydessä on edelleen tarjottu apua digitaalisten välineiden käyttöön.

Kun Linkkitiimi Oy aloitti ruokailut viime vuonna hankevaroin, ei kohderyhmällä ollut ikärajaa.

Hankkeen päätyttyä kunnanhallitus päätti tukea testamenttivaroista jokaista ateriaa kahdella eurolla. Vanhustyöhön tarkoitetun testamentin käyttäminen tällä tavoin on myös herättänyt arvostelua, mutta Salomäen mielestä tuki noudattaa testamentin henkeä.