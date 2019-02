Mäntyharjun elokuvateatteri saa ison päivityksen – 100 ilmaislippua jaossa avajaisiin

Uutta laitteistoa juhlistetaan ensi viikon perjantaina kolmen elokuvan voimin. Lapsille tarjolla on tuore Risto Räppääjä, eli Risto Räppääjä ja pullistelija. Näytillä on myös Alita: Battle Angela ja tuore suomalainen luontoelokuva Luontosinfonia. Marko Röhrin ohjaaman elokuvan pääosissa on ainutlaatuisten luontokuvien lisäksi Panu Aaltion Vantaan sinfoniaorkesterille, 40 hengen kuorolle ja solisti Johanna Kurkelalle säveltämä musiikki. Paikalla Kinon tilaisuudessa on myös ohjaaja Röhr.

