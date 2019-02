Vieraskynä: Maailman nuoriso maan ja ilman puolesta heränneet

”Meidän täytyy ymmärtää, mitä vanhempi sukupolvi on jättänyt meille, minkä sotkun he ovat aiheuttaneet ja meidän täytyy siivota se ja elää sen kanssa. ”

Lainaus on ruotsalaiselta 16-vuotiaalta Greta Thunbergilta, joka viime vuonna nousi maailman tietoisuuteen ryhtymällä ilmastolakkoon.

Kolmen viikon lakkoilu koulusta kiinnitti maailman huomion. Hän jatkaa lakkoiluaan yhä, nyt perjantaisin. Sittemmin ainakin 20 000 opiskelijaa on tehdyt samoin ja lakkoilee 270 kaupungissa ympäri maailmaa.

Avoimella Instagram-tilillään hän kertoo olevansa Aspergerin oireyhtymän omaava. Puhe on suoraa ja siitä hyvän esimerkin saivat maailmanjohtajat, kun Greta puhui heille Puolan ilmastokokouksessa viime joulukuussa.

Ja Davosiin maailman talousfoorumiin hän matkusti 65 tuntia junalla. Uskottavampaa toimintaa kuin yksityiskoneella lentäviltä johtajilta.

Aspergerille asiat ovat mustavalkoisia ja Gretan mielestä ilmastonmuutos on mustavalkoinen. On kaksi vaihtoehtoa, joko päästöt vähenevät tai sitten tuhoudutaan.

Greta on yksi esimerkki nuorista, jotka näyttävät saaneen tarpeekseen aikuisten ihmisten välinpitämättömyydestä ja kaksinaismoraalista. Fredrik Skavlanin ohjelmassa Greta nimittäin sanoi, että hän aistii, milloin ihminen valehtelee ja noissa kokouksissa hän törmäsi asiaan.

Myös Suomessa nuoret tahtovat äänensä paremmin kuuluviin yhteiskunnassa. Peruskoululaiset haluavat vaikuttaa päätöksentekoon nykyistä enemmän.

Ilmaston- ja ympäristönsuojelun edistäminen nähdään ensi vaalikauden tärkeimpänä tehtävänä. Tämä käy ilmi Sanomalehtien liiton tilaamasta Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksesta, joka julkaistiin pari viikkoa sitten.

Suhtautuminen ilmastonmuutokseen on kuin ihmisoikeuskysymykset. Kauppa menee edelle. Ei ole helppoa palvella yhtä aikaa kahta herraa, kauppaa ja ihmisoikeuksia.

Kun presidenttimme Niinistö vieraili tammikuussa Kiinassa, luin samaan aikaan kirjaa Kiinalainen rakkaustarina, kahden toisinajattelijan elämä salaisen poliisin varjossa. Kirjassa oli myös koskettava pieni tarina.

”Meren rannalle oli huuhtoutunut kaloja. Paikalle tullut poika alkoi heittää kaloja takaisin mereen. Muut pilkkasivat häntä. ”Kaloja on tuhansittain. Kuka välittää, jos heität yhden mereen?”

Poika nosti maasta yhden kalan ja heitti sen mereen. ”Tämä kala välittää.” Poika nosti toisen. ”Tämä kala välittää.”

Tarinalla kysyttiin, että voiko yksittäinen ihminen tehdä jotain? Greta näyttää esimerkkiä ja moni suomalainen nuori haluaa tehdä samoin. Meidän aikuisten toivo on nuorissa.