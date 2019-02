Kisalassa salibandyn superviikonloppu – naisilla Puumaliigaa, miehet taistelevat paikasta nelosdivarissa

Mäntyharjun Kisalassa on viikonloppuna tarjolla salibandyviihdettä kahden päivän verran. Pelit alkavat lauantaina Mahlin Puumaliigan peleillä. Luvassa on seitsemän peliä. Virkistyksen SäbäMimmit kohtaavat ensin juvalaisen JiiKoo Hurjan ja päivän päätöspelissä Pertunmaan PeNa:n. PeNa saa toisessa pelissä vastaansa mikkeliläisen UuNon.

Sunnuntaina on vuorossa miesten nelosdivariturnaus. Aamun avaa odotettu paikallisottelu MäVi – MäVi Akatemia. MäVi Akatemian päivä jatkuu puoliltapäivin Flanelsia vastaan. MäVin päivän päätöspeli alkaa kello 13 SB Coyotesia vastaan.

Turnauksessa on paljon pelissä, sillä kumpikin joukkue taistelee paikastaan karsintaviivan yläpuolella. Akatemia on tällä hetkellä niukin naukin karsintaviivan yläpuolella. MäVin tilanne on kolme pistettä parempi, mutta sen loppukauden ohjelma on ainakin paperilla hitusen vaikeampi.