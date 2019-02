Midnight Bulletilta kolmas pitkäsoitto – biisit julkaistaan etukäteen viikottain

Mäntyharjulainen rock-yhtye Midnight Bullet julkaisee kolmannen pitkäsoittonsa toukokuun alussa. Ensimmäinen singlejulkaisu levyltä on kappaleesta Second Chances. Tämän jälkeen yhtye julkaisee ennen albumin ilmestymistä kaikki kappaleet singlenä sekä musiikkivideona 22.2. lähtien joka perjantai bändin youtube -kanavalla https://youtu.be/dYmqW21OTFc ,sekä digitaalisissa palvelimissa. Levyn julkaisee Inverse Records. Yhtiön mukaan Midnight Bullet yhdistelee heavy sekä punk -musiikin ominaisuuksia tutulla ominaisella tyylillään eikä säästele tiukkoja riffejä ja tarttuvia melodioita tälläkään kertaan. Into the Fire -albumin teema käsittelee kansikuvassa olevaa ”pahaa” mustaa palloa. Levyn kannen on suunnitellut Mirko Miettinen. Tämä musta möykky kuvastaa ahdistusta, epävarmuutta, pelkoa, masennusta ja niin edelleen, jotka välillä sykkivät voimakkaammin ja välillä heikommin. Albumin kappaleet käsittelevät näitä aiheita eri näkökulmista. – Uuden albumin työstäminen oli pitkä ja kivinen tie, mutta työ kannatti ja lopputuloksesta tuli parempaa kuin koskaan aikaisemmin. Tällä kertaa sisältöön on panostettu kaikella tapaa enemmän muun muassa tarjoamalla lisäksi visuaalista tuotantoa kaikkiin kappaleisiin erilaisten musiikkivideoiden muodossa. Videoita tulee olemaan kolmea eri tyyliä: 4 kappaletta perinteisempiä soittomusavideoita, 4 kappaletta lyriikkavideoita ja 4 kappaletta studioäänitysvideoita, kertoo yhtyeen vokalisti ja kitaristi Tuomas Lahti. Yhtyeessä soittaa rumpuja Mikko Nokelainen, lead kitaraa Lauri Ikonen ja bassoa Mirko Miettinen.

