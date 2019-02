Kolmas kirja julki – Historia kiehtoo Eeva Oehlandtia

Ekonomi Eeva Oehlandt jatkaa kolmannessa kirjassaan sukunsa varhaisten vaiheiden tutkimusta.

Mäntyharjulaissyntyinen Oehlandt on aikaisemmin toimittanut kirjoiksi isoäitinsä muistelmat Kallaveden rannalta (Römmilän Hilda 2014, Elämää Römmilässä 2017), mutta tällä kertaa tapahtumien keskiössä on vuosi 1918.

Vaikka taustalla on jännittäviä tositapahtumia ja todellisia ihmisiä, Oehlandt haluaa pitää kirjan etäällä omasta henkilöhistoriastaan.

– Toivoisin huomiota kiinnitettävän enemmän siihen, mistä kirja kertoo, eli siitä, kuinka pahimmillaan voi käydä kun yhteiskuntaan vedetään jakolinjoja.

Alunperin Eeva Oehlandt oli kirjoittamassa kirjaa, joka sijoittuisi 1920-luvulta eteenpäin. Se on ajanjakso, jota hän tuntee vanhempiensa ja isovanhempiensa puheista.

Sitten hän sai käsiinsä materiaalia, joka pakotti pysymään vuodessa 1918.

Oehlandt metsästi tietoja myös kansallisarkistossa, missä hänelle valkeni sukunsa jälkipolville salaisuudeksi jääneitä asioita.

– Vankileirien raakuutta ei nykyihminen ymmärrä ollenkaan. Silloin oli nuorten miesten nopeasti tehtävä päätöksiä, joissa oli valittavana sota tai kuolema.

`Elossa – Erään perheen historia´ -kirja on faktio, eli sekoitus faktaa ja fiktiota. Tietokirjana sitä ei voi lukea, sillä Oehlandt kertoo rakentaneensa siltoja asioiden välille, päätelleensä asioita ja dramatisoineensa asioita.

`Elossa – Erään perheen historia´ ilmestyi vuoden 2018 lopussa Scanrian julkaisemana.

Se on saanut lukijoiltaan kiittävää palautetta.

– Olen ollut tosi otettu palautteesta. On ollut jännä huomata, miten eri ikäiset ihmiset ovat kiinnittäneet huomiota erilaisiin asioihin.

Romaanin kääntämisestä viron kielelle neuvotellaan parhaillaan. Kommentaattorina Oehlandtilla on ollut virolaissyntyinen toimittaja ja kirjailija Imbi Paju.

– Kirja on äärimmäisen ajankohtaisena muistuttamassa ja varoittamassa pimeiden voimien järjettömyydestä, kirjoittaa Paju kirjan takakannessa.

Kirjalle on toivottu jo jatko-osaa, ja Oehlandt myöntää sellaisen olevan suunnitteilla. Jatko-osassa kerrotaan mahdollisesti samojen henkilöiden myöhemmistä vaiheista.