Reporeitti tulee rakenteille – yhdistää maakuntia ja lisää ulkoilumahdollisuuksia

Talviliikunta- sekä maastopyöräilymahdollisuudet lisääntyvät Repoveden kansallispuistossa tänä vuonna. Rakenteille tuleva Reporeitti yhdistää samalla Repoveden reitit ylimaakunnallisesti Kouvolan ja Mäntyharjun välillä.

Reporeitin pituus on noin 18 kilometriä. Tästä uutta tai kunnostettavaa pohjaa on 10 kilometriä.

– Reittiä uudistetaan viemällä sitä metsäisiin paikkoihin ja kunnostuksissa nostetaan reittiä märiltä kuivemmille alueille, kertoo toiminnanjohtaja Jukka Kinnunen Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksestä.

Yhdistys on laatinut reitin suunnitelman ja vastaa sen toteuttamisesta. Rakennuttajana ja osarahoittajana on Kouvolan kaupunki.

Samalla reitti mahdollistaa liikkumisen maastopyörillä, lumikengillä sekä eräsuksilla.

Reporeitin rakentamiseksi on käyty neuvotteluja noin 20 maanomistajan kanssa. Näistä Woikoski Oy: kanssa on sovittu erityisesti pyöräilyyn soveltuvista reiteistä yhtiön suojelemilla metsäalueilla.

Reporeitille pääsee Mouhulta. Se jakautuu Seppälän kylällä kahteen suuntaan, eli Orilammen majalle sekä Riuttaan.

Reporeitti on tarkoitus saada valmiiksi ensi kesän aikana. Uusia laavuja tulee Murjanvuorelle sekä Pitkälammen eteläpäähän.

Reporeitin reittikartta julkaistaan maalis-huhtikuussa pidettävässä tiedotustilaisuudessa.