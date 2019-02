Makasiinille löytyi käyttöä – Vesille pääsee ensi kesänä vuokravälineilläkin

Mäntyharjun rautatieaseman vanhalle makasiinille löytyi käyttöä liikuntavälineiden vuokraamona. Kunta on etsinyt vuokraajaa omistamalleen makasiinille, joka on kunnostettu kahden viime kesän aikana. Linkkumyllyn yrittäjät Leila Jaskanen ja Ari Soikkeli tuovat ensi kesänä makasiinille vuokrattaviksi kajakkeja, kanootteja ja sup-lautoja. – Tämä lähtee asiakkaiden tarpeesta, meiltä on viikottain kyselty tätä mahdollisuutta. Luontomatkailu on nyt kuuma aihe ja myös meidän sydäntämme lähellä. Olemme itsekin innokkaita melojia, kertoo Jaskanen. Hänen mukaansa makasiini on sijainniltaan ihanteellinen välinevuokraamolle eikä vastaavanlaista palvelua ole kunnassa aikaisemmin ollut. Viereiseltä Pyhävedeltä voi meloa esimerkiksi Keisarinkierrokselle, Repovedelle tai yöpymään Linkkumylle. Kokemattomammat voivat jäädä Kurkiniemen edustalle tutustumaan lajiin. Kanootin tai kajakin voi halutessaan vuokrata myös mökille vietäväksi. Hinnoista, vuokraamon aukioloajoista ja muista yksityiskohdista Linkkumylly sanoo tiedottavansa myöhemmin. Vuokraamo avataan kesään mennessä. Toiminnan alkamiseen vaikuttavat ennen kaikkea sää ja matkailukauden käynnistyminen. Linkkumylly avaa ensi kesänä myös uuden majoituspisteen taajamassa. Studio Linkkumyllyssä on kaksi huonetta, keittiö sekä ruokailutila, joka soveltuu myös neuvottelutilaksi. Jaskanen kertoo Studio Linkkumyllyn täydentävän valikoimaa perinteisellä majoituksella, sillä Linkkumyllyllä voi yöpyä myös tentsile-teltassa, jurtassa, aitassa tai mökissä.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.