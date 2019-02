Lumisade pisti Seattlen sekaisin – kaaokseen riitti 20 senttiä lunta

Tiesin, että jotain suurta ja kummallista on tulossa, kun menin ruokakauppaan viime viikolla enkä löytänyt kärryn kärryä kaupan eteisestä. Sisälle astuttuani huomasin, että kaupassa oli oikea väentungos. Porukkaa oli enemmän kuin päivää ennen itsenäisyyspäivää tai jotain muuta suurta juhlapyhää. Hetken aikaa tuumin, että mistä on kysymys, ennekuin tajusin, että ihmiset valmistautuvat lumimyrskyyn.

Olin tietenkin nähnyt lumihiutaleen kännykän sääruudulla, mutta en kuvitellut sen vaativan tällaisia valmisteluja. Leipähyllylle saapuessani, havaitsin sen olevan typötyhjä. Kävin mielessäni läpi varasuunitelman – kotona on jauhoja, vettä, suolaa ja hapanjuurta, elikkä ei mitään hätää. Hieman säälittelin kanssaihmisiä, joilla ei ehkä ole valmiutta ruveta leipomaan, sillä meillä syötäisiin pian ehkä vielä parempaa leipää, kun ne mitkä oli hyllystä loppuneet. Onneksi opin leipomisen salat äidiltäni jo pienenä tyttönä. Tällaiset käytännöntaidot tulevat hyödyksi maailmalla!

Ensimmäiset lumihiutaleet leijuivat jo maahan kotimatkalla. Oli sunnuntai-ilta ja perheen koululaiset katsoivat toiveikkaina tummaa iltataivasta ja sakenevaa lumipyryä. Olisihan se niin mukavaa saada yllättäen vapaapäivä koulusta. Tunsin ilmassa kaupungin koululaisten kollektiivisen toiveen lumipäivästä. Olin myös varma siitä, että monet aikuisetkaan eivät pistäisi hanttiin, sillä olihan juuri tullut katsottua vuoden Super Bowl jalkapallopeli, johon liittyy yleensä myös hyvä ruoka ja etenkin juoma.

Puhelin soi aamulla kello 5. Siihen aikaan voi normaalisti odottaa soittoa koulusta, jos päivän ohjelmaan on tulossa poikkeuksia. Lumipäivä, snow day! Pojan herätyskello piipitti jo äänekkäästi, sillä koulun jazz-bändi harjoittelee kukonlaulun aikaan kello 6.10. Sammutin kellon ja tyytyväinen poika käänsi kylkeä. Toive oli toteutunut.

Katsoin ikkunasta ja yön aikana oli tullut noin 20 cm kuivaa pakkaslunta ja lämpötila oli -8C. Ehkä ajattelet, että eihän tuo nyt ole mitään, mutta tässä maailmankolkassa talvikeli saa aikaan melkoisen kaaoksen. Kaupungeilla on tietenkin aurauskalustoa, mutta ei samassa mittakaavassa kuin Suomessa, koska sitä tarvitaan todella harvoin. Ensimmäiseksi aurataan pääväylät ja kadut hätäpalveluiden toiminnan takaamiseksi. Jos asut sairaalan tai paloaseman lähellä, näet aurausauton nopeammin kuin jossain omakotitaloalueella. Viimeksi satoi näin paljon lunta 10 vuotta sitten, kun asuimme läheisessä Lynnwoodin kaupungissa ja saimme odottaa lumiauraa kotikadulle 10 päivää!

Suomalaisesta vinkkelistä katsottuna, on ehkä koomista, että koulu suljetaan lumen vuoksi. Koulupiiri on täällä meillä vastuussa oppilaiden kuljetuksesta. Oranssit koulubussit kiertävät naapuristossa poimimassa kyytiin koululaisia ja jokaisella on oma bussipysäkki, jos ei nyt ihan oma kotioven edessä, niin ei kovin kaukana siitä. Bussiarmeija lähtee liikkeelle hyvin aikaisin aamulla, jotta noin 20 000 oppilasta saadaan toimitettua kouluihinsa. Ensin kyyditään kouluun High Schoolin oppilaat, seuraavaksi Middle Schoolin oppilaat, ja viimeisenä sitten pienet alakoululaiset. Pian sen jälkeen alkaa kotiinkuljetus samassa järjestyksessä. Tämä kuljetusrumban onnistumiseksi busseilla on tarkka minuuttiaikataulu, ja jos tiet eivät ole ajokunnossa, koulupiiri julistaa lumipäivän. Parempi niin, kuin tusinoittain koulubusseja ojassa tai jumissa mäessä, joita täältä löytyy.

Ihan ilmaista huvia ei lumipäiväkään ole. Lain mukaan koululla on oltava tietty määrä opetuspäiviä vuodessa ja koulun kalenteri on suunniteltu sen mukaan. Lumipäivät tehdään takaisin kesäkuussa varsinaisen kouluvuoden jatkeeksi, vähennetään kevätlomasta, tai äärimmäisessä tapauksessa tehdään lisäämällä lauantaipäiviä kouluviikkoon, jotta vaadittu opetusmäärä tulee täyteen, ja osavaltio ei pidätä koulutoimen rahavaroja.

Koulun lumipäivät eivät ole ainoita muutoksia, joita lumi on tuonut mukanaan päivittäiseen elämään. Jätepalvelu ei pelaa, eikä maitomieskään ole päässyt kierrokselleen. (Luit oikein. Meillä käy vanhanajan maitomies toimittamassa maitoa and munia ovelle kerran viikossa!) Sähkökatkot ovat jättäneet noin 90 000 taloutta ilman sähköä ja satoja Seattleen saapuvia ja Seattlesta lähteviä lentoja on peruutettu. Kiitos teknologian, tämä lumimotti on kuitenkin ollut helpompi kuin vastaava tilanne 10 vuotta sitten. Toimistotyö käy etänä paljon helpommin kuin ennen, ja tälle päivälle suunniteltu johtokunnan kokous työpaikalla pidettiin olosuhteista huolimatta, tällä kertaa vaan virtuaalisena. Jopa ne johtokunnan jäsenet, jotka olivat epäileväisiä järjestelyn toimivuudesta, olivat iloisesti yllättyneitä. Ehkäpä tästä tulee meille uusi käytäntö.

Viranomaiset ovat kehottaneet kansalaisia pysymään kotona, jos ei ole aivan pakko lähteä johonkin. Liikenteen määrä on viimeisen viikon ollut 50-70 prosenttia alempi kuin normaalisti, mutta silti liukas keli on aiheuttanut yli 3 000 kolaria läntisessä Washingtonissa. Liikkuva poliisi on sulkenut vuorensolat liikenteeltä, koska vuoristossa on satanut yli metrin lunta viimeisen kahden päivän aikana. Tiellä on paljon kolaroituja autoja ja lumivyöryjen vaara on suuri. Eilen noin 100 autoa jäi jumiin Snoqualmie-solaan ja kuljettajat ja matkustajat joutuivat nukkumaan yön autoissaan, koska solan ainut hotelli oli täynnä. Tänään liikkuva poliisi saattaa heidät pois solasta länteen käyttäen itäänpäin meneviä kaistoja, jotka ovat vähemmän alttiina lumivyöryille ja tällä hetkellä suljettuina muulta liikenteeltä. Mitä suuremmat mäet, sitä suuremmat ongelmat! Tämä on hyvä muistutus siitä, miksi sanotaan, että pitää olla ruokaa, vettä, lämpimiä vaatteita, täysi tankki bensaa ja lumiketjut takakontissa varmuuden vuoksi, kun lähtee ylittämään vuoristoa ainakin näin talvisaikaan, koska olosuhteet saattavat muuttua nopeasti.

Neljä lumirintamaa on nyt pyyhältänyt ylitsemme tipauttaen lumilastinsa meidän iloksemme – ja myös riesaksemme. Tässä kuussa on lunta tullut jopa 50 cm ja helmikuu on ollut lumisin sitten 1950, jolloin Seattlessa tuli peräti 145 cm lunta. Olemme kuitenkin olleet onnekkaita ja tähän asti olemme säästyneet sähkökatkoilta, ruokaa on ollut pöydässä, autot eivät ole kurtussa ja olen saanut tehdä töitä kotoa käsin, eikä ole tarvinnut stressata liikenteessä. Kaikki eivät ole yhtä onnekkaita. On töitä, joita ei voi tehdä kotoa käsin ja on vaan päästävä sinne turvallisesti ja aikataulussa. Yli 12 000 kodittomalle Seattlen alueella hyytävä kylmyys ja lumi tekevät elämän entistä kovemmaksi. Onneksi väliaikaisia suojapaikkoja on avattu tilannetta helpottamaan.

Mikä parasta, vapaapäivät koulusta, ja monille myös töistä, ovat suoneet mahdollisuuksia kaikenlaiseen harvinaiseen hauskanpitoon. Kun kävin eilen koirien kanssa ulkoilemassa naapurustossa, joka kadulla oli lapsia ja myös aikuisia pulkkamäessä ja monet muutkin naapuriston koirat olivat tuoneet omistajansa ulos raittiiseen ilmaan. Näin naapureiden auttavan toisiaan lapioimalla lunta tai työntämällä jumiin jääneen auton liikkeelle. Naapurikaupungissa satoja ihmisiä kokoontui puistoon leikkimieliseen lumipallosotaan saatuaan kutsun sosiaalisessa mediassa. Partiossa olleet poliisit ovat myös jakaneet videoita, joissa he ovat liittyneet lumipallosotaan tai mäenlaskuun naapuriston lasten kanssa. On oikeastaan ollut ihanaa olla jumissa kotona ja hidastaa tahtia vähän, mikä on harvinaista herkkua. Olemme saaneet sekä lämmitä mieltä että lämmintä leipää, mutta epäilen vähän, että jopa perheen teinit ovat pian valmiita arkirutiiniin.

Talviset terveiset kevättä odotellessa,

Tiina Freeman (o.s. Hotinen)

Kirjoittaja on kotoisin Mäntyharjulta ja asunut Yhdysvalloissa yli 30 vuotta.