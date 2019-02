Nuoret äidit löysivät Pertunmaan Martat

Pertunmaalla on aina toiminut vain yksi Marttojen yhdistys, Pertunmaan Marttayhdistys.

Viime vuonna 50 vuottaan juhlinut yhdistys koostuu noin 60 jäsenestä.

– Nuorin on parikymppinen ja vanhin lähemmäs 90. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut hyvin nuorempaa porukkaa, nuoria äitejä ja keski-ikäisiä, kertoo puheenjohtaja Kaarina Salminen.

Salmisen mukaan Martat on onnistunut valtakunnallisesti brändäämään itsensä nuorekkaammaksi ja pysynyt ajan hermolla. Jokaisessa yhdistyksessä pitäisi muun muassa olla mediamartta, joka vastaa esimerkiksi verkkosivuista.

Paikallisestikin toimintaa on lähdetty rohkeasti uudistamaan. Esimerkiksi viime vuonna Pertunmaan Martoilla oli viini- ja juustoilta, joissa maisteltiin erilaisia viinejä. Ruokakurssien teemana on ollut niin karjalaisten leivonnaisten leipomista kuin sushin laittoakin.

Onpa Martoilla ollut juhlissaan nuorien jäsenten pystyyn pistämä photobooth-seinäkin, jossa on voinut käydä ottamassa selfieitä erinäisen rekvisiitan kera.

– Nuoria äitejä on liittynyt mukaan suuremmin houkuttelematta, kun liittyminen on nykyään niin helppoa netin kautta. Onhan se oiva tapa tutustua uusiin ihmisiin, jos on juuri muuttanut paikkakunnalle. On meillä 5–6 aktiivista miesjäsentäkin, jotka ovat liittyneet puolisoidensa mukana, Salminen kertoo.

Ruokakurssien lisäksi erityisen pidettyjä ovat kulttuuriretket. Martat suuntaavat pari kertaa vuodessa joko konserttiin tai teatteriin. Osa jäsenistä on liittynyt yhdistykseen nimenomaan matkojen takia.

Yksi nuoriin ihmisiin iskevä teema on ilmastokestävyys, joka on yksi Marttojen valtakunnallisista teemoista tänä vuonna.

– Annetaan neuvoja siihen, mitä kannattaa ostaa ja syödä, miten kierrätetään ja niin edelleen. Martoissa on hyvin pysytty ajan hermolla. Uskon siihen, että toiminta jatkuu aktiivisena.