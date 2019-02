Nykyajan Martta neuvoo kestävässä kehityksessä – Osa paikallisista yhdistyksistä on jo kuihtumaan päin

Paikallisen tason Marttayhdistykset ovat sopeutuneet vaihtelevalla menestyksellä muuttuvaan ajankuvaan. Siinä missä osa on intoutunut someen asti, osaa uhkaa jopa toiminnan loppuminen.

Mäntyharjussa toimii kolme eri Martta-yhdistystä: Mouhu-Voikosken Marttayhdistys, Mäntyharjun Martat sekä Varpasen Martat.

Paras tilanne on noin 60 jäsenen Mouhu-Voikosken Marttayhdistyksellä. Yhdistyksessä on tehty töitä ajan hermolla pysymiseksi. Sillä on muun muassa Facebook- ja Instagram-sivut.

Viimeisten vuosien aikana nuorempia jäseniä on saatu houkuteltua mukaan, vaikka töitä on vielä edessä.

Puheenjohtaja Tarjamaarit Mäkelän mukaan nuorempaa väkeä on saatu mukaan järjestämällä erilaista toimintaa.

– Jos Kouvolassa on menty nyrkkeilemään, niin me olemme käyneet salilla. Retkiä on yritetty järjestää mahdollisimman monipuolisesti kaikille. Uusiksi kokeiluiksi voisi ottaa geokätköilyn tai sukututkimuksen aloittamisen, Mäkelä miettii.

Lisäksi tärkeää on tuoda esille se, että yhdistyksessä on jo valmiiksi muitakin jäseniä kuin eläkeläisiä. Viime syksynä järjestetty jäsenhankintatilaisuus poiki jopa 14 uutta jäsentä.

Monella on Martoista vanhanaikainen kuva, jossa Martan pitää osata leipoa karjalanpiirakoita tai neuloa sukan kantapää.

– Martan ei tarvitse osata mitään. Käsityöiltaan ei tarvitse tuoda mitään, voi tulla vain juttelemaan, huomauttaa yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Sirkka Mouhu.

Siinä missä ennen Martat järjestivät opastusta ruoan valmistukseen mikroaaltouunilla nykyään kestävän kehityksen teemat ovat pinnalla.

– Neuvomme esimerkiksi ruokahävikin vähentämisessä tai kerromme kuinka paljon farkkujen valmistukseen kuluu vettä. Tällaiset asiat kiinnostavat nuoriakin, sihteeri Maarit Lamponen sanoo.

Pikkumarttoja on ollut Mouhu-Voikosken Marttayhdistyksen toiminnassa jo 70-luvulta asti. Muilla ei pikkumarttoja ole.

– Nyt meillä on kymmenkunta pikkumarttaa. He ovat hirveän innokkaita ja aina kyselevät, että tehdäänkö tämä varmasti näin, Heidi Haajanen kertoo.

Haajasen tytöt Venla, 7, ja Vanni, 10, kuuluvat pikkumarttoihin. Pikkumartoille järjestetään muun muassa kokkauskursseja.

– Me teimme lumiukkoja. Vaahtokarkeista! kertoo Venla.

Lumiukot olivat pikkumarttojen panostus joulumyyjäisten talkoisiin. Vaahtokarkeista tehtiin koristeellisia lumiukkoja kuumaan kaakaoon sulatettavaksi.

Vannille kertoo oppineensa tekemään lettuja lehtikaalista.

– Se oli outoa. Mutta lehtikaalisipsit olivat herkkua. Aion olla aikuisenakin Martta, Vanni sanoo.

Sen sijaan pikkusiskoa asia vielä mietityttää. Aikuisena kun olisi kivempi vain laiskotella.

Varpasen Martat on yhdistyksistä ylivoimaisesti pienin ja sen toiminta on hiipunut viime vuosien aikana uhkaavasti. Kun vuonna 2014 sillä oli jäseniä yli 50, on niitä enää 16. Jäsenistä ainoastaan seitsemän on aktiivisia.

Puheenjohtaja Merja Lunkka aavistelee, että lähivuosina on edessä sulautuminen jompaankumpaan muista Mäntyharjussa toimivista yhdistyksistä.

– Meidän nuorimmat jäsenemme ovat 50 ikävuoden paikkeilla ja keski-ikä taitaa olla 70. Olemmehan me yrittäneet saada uusia jäseniä, mutta nuorilla ihmisillä tuntuu olevan edelleen vanhat aatokset Martoista. Emme ole enää ompeluseura, Lunkka huomauttaa.

Yhdistyksen tilanne on tukala. Viidessä vuodessa jäseniä on kadonnut kymmeniä. Samalla aikajaksolle ajoittuu Varpasen kyläkoulun lopettaminen.

– Ennen koulu oli kylän keskipiste, johon kokoonnuimme. Nyt meillä ei ole oikeastaan mitään muuta paikkaa kuin Järjestötupa, Lunkka sanoo.

Mäntyharjun Martoissa riittää vielä eloa, sillä jäseniä on lähemmäs 40. Puheenjohtaja Maritta Vitikainen kertoo, että suurin osa jäsenistä on eläkeläisiä.

– Itse olen ollut mukana kymmenen vuotta ja sinä aikana toiminta meinasi loppuakin. Sen verran uusia ihmisiä on liittynyt, että eiköhän tässä silti vielä eteenpäin porskuteta, Vitikainen sanoo.

Myös Mäntyharjun Martoilla on ollut vaikeuksia houkutella nuoria jäseniä yhdistykseen.

– Tuttuja on nyitty hihasta ja yritetty järjestää jotain erilaista. Siinä onkin mietinnän paikka, millä niitä nuoria saa mukaan.

Viime kesänä Martat kävivät muun muassa golfaamassa. Lisäksi yhdistyksessä on järjestetty asiantuntijaluentoja, ruokakursseja ja käsityöiltoja. Mouhu-Voikosken Marttojen kanssa on viritelty yhteistyötä.

– Se on vireä yhdistys. Olemme suunnitelleet muun muassa yhteisiä teatteriretkiä, Vitikainen kertoo.