LS: MäVi ei pelaa pesäpallon maakuntasarjassa ensi kesänä – Junioritoimintaan yritetään kuitenkin puhaltaa uutta eloa

Mäntyharjun Virkistys ei pelaa pesäpallon maakuntasarjassa ensi kesänä. Asiasta uutisoi ensin Länsi-Savo.

Joukkuetta koonnut Jarkko Huilla törmäsi jälleen viime vuosilta tuttuun ongelmaan. Pelaajia ei yksinkertaisesti saatu tarpeeksi kasaan kokonaista joukkuetta varten.

Koko kaudeksi sitoutuvia pelaajia oli ainoastaan seitsemän. Heidän lisäkseen oli muutamia pelaajia, jotka olisivat voineet pelata silloin tällöin. Pelin minimäärä on kuitenkin yhdeksän pelaajaa, ja jo viime kausi oli vaikea.

– Meillä oli viime kesänä 20 nimeä ryhmässä, mutta silti oli välillä vaikeaa saada edes minimimäärää otteluihin mukaan. Kausi on pitkä ja pesäpallossa tulee loukkaantumisia. Välillä on muitakin esteitä, Huilla kertoo.

Viime vuonna mukana olivat sellaiset konkaripelaajat kuin Kimmo Kuhanen ja Miika Rimaila.

– Heillä on sellainen yleinen vaikutus. Kun he lähtevät mukaan, muitakin on helpompi saada mukaan. He joutuivat kuitenkin pelaamaan liikaakin viime vuonna, eivätkä lähteneet enää täksi kaudeksi joukkueeseen mukaan, Huilla sanoo.

Miesten joukkueen kokoaminen onkin viimeisen viiden vuoden ajan ollut melkoista aaltoliikettä. Välillä joukkue maakuntasarjaan on saatu kasaan, välillä on jouduttu pitämään taukoa. Viime kaudella MäVillä oli joukkue maakuntasarjassa, sitä edeltävällä ei.

Ongelmaa yritetään taklata puhaltamalla eloa junioritoimintaan. Pesäpallossa on viimeksi ollut juniorijoukkueita kymmenisen vuotta sitten.

– Siitä on karmivan paljon aikaa. Se on suuri sääli, että tuo junioriputki on katkennut, Huilla harmittelee.

Uusia junioreita halutaan houkutella salibandyn parista. Lajin kanssa ei kuitenkaan lähdetä kilpailemaan, vaan pesäpalloa on tarkoitus tuoda kesälajiksi sen rinnalle.

– Kun salibandykausi päättyy, niin aiomme pitää keskustelutilaisuuksia, jossa yritetään saada juniorijoukkueita kasaan. Ainakin F-, E- ja D-junnuissa olisi tarpeeksi pelaajia. Osahan pelaa kesällä jalkapalloa, mutta pesäpallokin olisi hyvä vaihtoehto.

Tulevina vuosina on tarkoitus saada miesten joukkuetta jälleen jalkeille. Miesten joukkueen materiaalia rajoittaa kuitenkin se, että Mäntyharjusta lähdetään usein muualle opiskelemaan tai töihin aikuisuuden kynnyksellä.

– Jos edes junioritoiminnan saisimme uudestaan käyntiin, Huilla toivoo.