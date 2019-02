Yrittäjät lyövät hynttyyt yhteen ja avaavat yhteisen myyntitilan – Mäntyharjun keskustaan ilmalämpöpumppuja myyvä liike

Keskustassa juhlitaan kahden uuden liikkeen avajaisia maaliskuun alussa. Liikekeskuksen kiinteistössä aloittaa kahden yrittäjän, Jukka Mynttisen ja Pekka Salonrinteen ilmalämpöpumppuja myyvä liike.

Puolitetun liiketilan toisessa päässä taas aloittaa samoihin aikoihin designvalaisimia suunnitteleva ja myyvä Visapaja, kuten Pitäjänuutiset uutisoi tammikuussa.

Sekä Mynttinen että Salonrinne ovat alalla vanhoja tekijöitä. Mynttinen laskeskelee asentaneensa noin tuhat ilmalämpöpumppua.

Mynttisen firman tilat ovat kuitenkin vähän matkan päässä keskustasta, eivätkä ne sovi asiakkaiden tapaamiseen. Ajatus myyntitilasta oli käynyt mielessä jo useasti.

– On kuitenkin varovaisesti katsottava, mitä tekee. Kun sain Pekan houkuteltua tähän mukaan, niin tähän oli helppo lähteä. Yhdelle miehelle olisi liikaa, jos olisi myyntitila, asennushommat ja muut työt. Ennemmin tekee yhteistyötä kuin kilpailee keskenään, Mynttinen sanoo.

Salonrinnettä ei tarvinnut kauaa kumppaniksi houkutella, sillä ajatusta oli puoliksi tosissaan palloteltu jo aiemminkin.

– Ei siihen tarvittu kuin yksi puhelinsoitto. Toimin aiemmin toiminimellä, mutta tätä varten pistin pystyyn osakeyhtiön, Salonrinne kertoo.

Tarkoituksena on pitää myyntitilaa auki arkisin aamut ja aamupäivät ja lähteä iltapäivällä asennushommiin. Hyllytavaraa ei ole myynnissä, mutta pumppuihin pääsee tutustumaan esitteiden ja mallikappaleiden avulla.

– Nyt olemme aivan eri tavalla näkyvillä kuin ennen, onhan tämä Mäntyharjun parhaita paikkoja. Ihmisten on helpompi tulla hoitamaan asioitaan, kun liike on auki aikataulujen mukaisesti, Mynttinen sanoo.

Uusina yrittäjinä riski näin erikoistuneen myyntitilan avaamiseen olisi turhan suuri. Molemmilla miehillä on kuitenkin jo asiakaskunta valmiina. Lisäksi jaetun liiketilan vuokra pysyy kohtuullisena.

– Minulla ei ole palkattua työvoimaa, koska on vaikeaa löytää ihmisiä, joilla on kaikki tarvittavat luvat kunnossa. Näin tämä toimii, kun meillä on molemmilla omat firmat ja luvat kunnassa, Mynttinen pohtii.

Pienellä paikkakunnalla erikoistuminen vaatii muutenkin laaja-alaisuutta. Mynttisen yritys Saimaan Soodapuhallus tarjoaa erilaisia puhdistus- ja pintakäsittelypalveluja ilmalämpöpumppujen asentamisen lisäksi.

Liiketilaa varten Mynttinen hakee aputoiminimeä, joka viittaa enemmän ilmapumppuihin. Asia on kuitenkin vielä kesken, joten liikkeen nimen toinen puolisko on vielä hakusessa. Loppuosa tulee Salonrinteen yrityksestä, Salonpek.

Salonrinne on puolestaan aloittanut sähköasentajana.

– Kaikkeen sitä tarttuu, kun vain ehdotetaan. Tähänkin, Salonrinne toteaa.

Työt jakautuvat kaksikon kesken tasan. Molemmat päivystävät myyntipisteellä aamupäivät ja lähtevät iltapäivällä asennustöihin.

Avajaisia vietetään maaliskuun alussa, todennäköisesti yhdessä Visapajan kanssa.

– Onhan meillä yhteinen sisäänkäynti. Kahdet avajaiset saattavat houkutella enemmän porukkaa, Mynttinen toteaa.