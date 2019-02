Kolumni: Mäntyharjun lukionostalgiaa 2010-luvulta

Tässä taannoin etsin kaapista ylioppilaspäivänäni saatua nivaskaa, josta tarvitsin erästä todistusta. Lähiaikoina on tullut enemmänkin muisteltua omia lukioaikoja, sillä tähän vuodenaikaan ajankohtaisia ovat eräät lukio-opintojen kohokohdista: vanhojen tanssit ja penkkarit. Olen varmaan maailman pahin asioiden nostalgisoija, joten here we go – luvassa on lukioaikaisia muistoja.

