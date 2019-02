Kinossa vieraillut ohjaaja-tuottaja Marko Röhr kehuu maakuntateattereita – ”Meille älyttömän tärkeitä”

Hiljattain uusitussa Kinossa Luontosinfonia-elokuvaansa markkinoinut ohjaaja Marko Röhr iloitsee Mäntyharjun satsauksesta uuteen elokuvateatteriinsa.

– Kun on tutkittu viihtyvyystekijöitä, niin nuorisollehan elokuvateatteri on älyttömän tärkeä. Täällähän teatterille hurraavat varmasti myös kesäasukkaat, koska arjessa ei ehditä monesti lainkaan elokuviin.

Röhrin mielestä pelkkä elokuvateatterin olemassaolo ei kuitenkaan riitä. Tekniikkaa pitää uusia aika ajoin kun maailma muuttuu.

– Huono tekniikka tapaa meidän tekemän työn. Olin Saksassa katsomassa tuottamaani Ailo-elokuvaa huonossa teatterissa. Teatterin esitystekniikka oli yksinkertaisesti huono ja jouduin lähtemään kesken kaiken pois. Ajattelin, etten voi katsoa sitä tällaisessa paikassa.

Röhr on tunnettu paitsi lukuisista tuottamistaan elokuvista, myös ohjaamastaan Järven tarina -elokuvasta, joka veti myös Kinoon lähes 1000 katsojaa. Röhr sanoo, että Järven tarinan, Metsän tarinan ja Luontosinfonian kaltaiselle luontoelokuvalle isojen kaupunkien ulkopuolella sijaitsevat teatterit ovat elintärkeitä.

– Meidän lajityypissä pääkaupunkiseudulta katsojia tulee vain alle puolet. Eli yli puolet katsojista tulee muualta. Me siis elämme Mäntyharjun kaltaisten maakuntapaikkojen ansioista, Röhr sanoo.

Mäntyharjun uusittu elokuvateatteri avattiin avattiin suurelle yleisölle viikko sitten perjantaina. Koeistunnassa oli suurta ennakkojulkisuuttakin saaneet uudet penkit. Kinon parikymmentä uutta tuolia olivat kunnan tarkoin vaalima salaisuus, jotka julkistettiin maailmalle vasta kutsuvierastilaisuudessa.

Ja tieto asiasta lähti kirjaimellisesti maailmalle, sillä Mäntyharjun teatteri on ensimmäinen kaupallinen elokuvasali, josta espoolaisen Flexound-yhtiön penkit löytyvät. Kinossa parveilikin päivän aikana elokuva-alan vaikuttajia niin kotimaasta kuin ulkomailta.

Mäntyharjulaiset Päivi ja Jorma Niemelä testasivat penkkejä ennen Luontosinfonia-elokuvan ennakkoesitystä.

– Tämä on todella mukava asia Mäntyharjun kannalta. On hienoa, että täällä osataan ajatella rohkeasti ja hankkia tällaisia uusia juttuja. Se tuo kivaa mainosta paikkakunnalle, Päivi Niemelä kiitteli.

Lauantaina takamuksensa tuoleihin saivat upottaa myös kuntalaiset muut avoimessa testitilaisuudessa.

Sinänsä heiluvat ja tärisevät istuimet eivät ole maailman leffateattereissa uusi juttu. Mäntyharjun Flexsound-penkeistä ne ovat kuitenkin useimmiten eronneet siillä, että niihin on pitänyt rakentaa täysin oma ääniraitansa.

Flexsoundin tuolin elementit tuottavat tärinänsä sen sijaan olemassa elokuvan valmiista ääniraidasta. Käytännössä 20 penkkiin on asennettu kaiutinelementtejä, jotka värähtelevät elokuvan äänien mukana.

Alun perin espoolaisyrityksen tähtäimessä eivät kuitenkaan suinkaan olleet elokuvasalit.

– Idea lähti autistisista ja vammaisista lapsista. Ryhdyimme kehittämään välineitä heille terapiakäyttöön, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Merja Heinaro.

Toimeen ryhtyi on Nokiassakin työskennellyt värähtelytekniikan tohtori Jukka Linjama. Syntyi äänten tahdissa värähtelevä tyyny, jota käytetään nykyisin erilaisessa terapiatyössä. Mäntyharjun Kinossa sama tekniikka on nyt upotettu parinkymmenen penkin sisälmyksiin. Tulevaisuudessa yhtiön toiveissa on, että tekniikka löytyy muistakin istumista, kuten autojen penkeistä.

Uusi äänijärjestelmä päätyi Kinoon sattumalta. Vapaa-aikasihteeri Pertti Petman tapasi yrityksen edustajia alan messuilla Barcelonassa.

Petman kuuli, että Flexound etsii parhaillaan ensimmäistä teatteria penkeilleen ja päätti pistää toimeksi.

– Halusimme olla mukana ensimmäisenä, sillä tästä on mahdollista saada kunnalle myös positiivista julkisuutta. Penkit tuovat elokuviin aivan oman ulottuvuutensa, Petman sanoo.

Kinoon uusittiin parinkymmenen tärähtelevän penkin lisäksi myös valkokangas ja projektorin linssi. Kokonaisuudessaan päivitys maksaa 40 000 euroa, josta kunnan osuus on 20 000 euroa. Puolet rahoista tulee elokuvasäätiöltä, Petman kertoo.