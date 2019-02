Mäntyharjulainen Miia Hautajärvi on hevoshieroja – eläinten kipukohtien etsiminen on salapoliisityötä

Curry-hevosen alahuuli roikkuu, sen luomet ja korvet lupsottavat.

Hevonen nauttii silminnähden vanhan tuttunsa, Miia Hautajärven hieronnasta. Tarkoitus on rentouttaa erityisesti lantion seutua.

Currya on hierottu säännöllisesti vuosien ajan noin kolmen kuukauden välein.

– Ei tämä kyllä juurikaan reagoi lihasten jäykistymiseen, ei se ole sillä tavalla herkkä, kertoo orin omistaja Sanna Tiilikainen.

Hautajärven käsittelyssä Curry ilmaisee aran kohdan vain korvien tai hännän heilautuksella, korkeintaan päätään nyppäisemällä.

– Jokainen tietää, ettei hieronta aina tunnu kivalta. Hevoselle on turha kertoa, että kohta helpottaa, eikä sekään kerro asioitaan minulle. Tämä on sillä tavalla salapoliisin työtä.

Mäntyharjulaisen Hautajärven tie hevoshierojaksi alkoi 12-vuotiaana puraisseesta hevoskärpäsestä. Hän hoiti vuosien ajan ravureita, muun muassa Veijo Lehtosen tallissa Mäntyharjulla.

– Päätin, että hankin vielä jonkun kunnon ammatin ja hevoset voisivat pysyä harrastuksena, mutta sitten menin hevoslomittajaksi yhdelle tilalle….

Kolmeksi viikoksi suunniteltu lomitus venyi vuoden mittaiseksi. Sen perään tuli toinen, ja vuonna 2014 Hautamäki ryhtyi opiskelemaan hevosalaa.

Hän halusi oppia ymmärtämään paremmin hevosen kokonaisuutta ja liikkumista.

Enemmän kuin voimaa, tarvitsee hieroja taitoa lukea hevosta. Hyvällä lukutaidolla hevosen saa mukaan hierontatilanteeseen, sillä pakottamalla työ ei onnistu.

– Lukutaito liittyy tunteeseeni siitä, millainen hevonen on ja millaisia otteita se sietää, selventää Hautajärvi.

Asiakasmäärän kasvun myötä on hevoshierojien ammattikunta laajentunut. Heidän määräänsä on vaikea arvioida, mutta alan koulutustakin tarjotaan jo neljässä oppilaitoksessa.

Hautajärvi hieroo keskimäärin viisi hevosta päivässä. Hänellä on asiakkaita Tuusulassa asti, mutta eniten Mikkelin seudulla.

Ratsuja ja ravureita on likimain yhtä paljon.

Ratsuilla ongelmia on eniten selän alueella, usein epäsopivan satulan vuoksi, ravureilla taas oireilevat enemmän jalat ja lapojen seutu.

Hautajärvelle ovat yhdentekeviä hevosen koko, rotu tai se, onko hevonen pullapolle vai kilpuri.

– Kun saan näpit kiinni hevoseen, uteliaisuuteni herää ja työ vie mennessään. Kyllä tämä on selkeästi oma juttuni.

Miia Hautajärvi on suorittanut hevostenvalmentajan ammattitutkinnon suuntautumisenaan hevoshieronta.

– Opittavaa on vielä kauheasti ja paras oppi tulee siitä hevosmäärästä, joka kulkee käsien läpi.

Hautajärvi kertoo vapaa-ajallaan lukevansa mielellään alansa kirjallisuutta, sekä seuraavansa asiakkaiden liikkumista kilparadoilla.

Lisäksi hevoshierojille järjestetään aika ajoin tilaisuuksia päästä hevosten ruumiinavauksiin.

– Siinä näkee, mitä on pinnan alla ja miten hieno järjestelmä lihaksisto on.

Hänen työtään tukee myös osa-aikainen avustaminen Mikkelin raviradan hevosklinikalla. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun yhdistetään tutkimukset klinikalla ja hieronnat tämän jälkeen.

Luonnollisesti myös kengityksen on oltava asianmukaisen. Hautajärvi tekee yhteistyötä mikkeliläisen kengityssepän Ilkka Keron kanssa ja ottaa vastaan hevosia myös Keron kengityspajalla.

Hänen yrityksensä, Hevoshieronta Equimintin palveluihin lukeutuu myös laserterapia.