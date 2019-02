Mielipidekirjoitus: Mummolat maakunnan markkinointivalttina

Täällä on hyvä olla, ja moni haluaisi myös tänne muuttaa – kun palvelut ja ympäristö, pidetään kunnossa. Rakennemuutos ei ole mikään luonnonvoima vaan ilmiö, johon me itse voimme vaikuttaa. Etelä-Savo on valtavan kaunis paikka, elinkustannukset ovat kasvukeskuksiin nähden kohtuulliset ja ekologisen elämän edellytykset omissa käsissämme. Kunhan suojelemme vesistöjämme ja kaunista luontoamme.

