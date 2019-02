Varhaista tukea tarjolla – Perheet saivat uuden matalan kynnyksen palvelun

Mäntyharjulaisille lapsiperheille on avattu uusi palvelu, ohjausta ja neuvontaa tarjoava Perheneuvo.

Perheneuvon tavoittaa yhteydenottolomakkeella, joka on Mäntyharjun kunnan kotisivuilla. Palvelulla halutaan tavoittaa erityisesti heitä, jotka ovat epätietoisia siitä kenen puoleen kääntyä huolensa kanssa.

Huolen voi kirjoittaa lomakkeeseen, joka tavoittaa Perheneuvon ydintiimin.

Tiimiin kuuluvat Essotelta kuraattori Taina Tillanen ja terveydenhoitaja Nina Kokkola, sekä kunnan työntekijöistä varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen, hyvinvointikoordinaattori Christian Juhola ja nuorisotyöntekijä Katri Karhula.

Tarkoitus on antaa ennen kaikkea matalan kynnyksen kanava ohjaukselle ja neuvonnalle. Lomakkeelle kirjataan myös yhteystiedot, jotta perheneuvosta voitaisiin olla yhteydessä.

Yhteyttä otetaan kahden arkipäivän kuluessa. Yhteydenotosta ei väistämättä aina seuraa asiakkuutta esimerkiksi Essoten palveluihin.

– Lähtökohtana on se, että avun tarvitsija on aina oikeassa paikassa, eli hänen ei tarvitse miettiä keneen ottaa yhteyttä. Meidän tehtävämme on ottaa selvää asioista, asiasta riippumatta, sanoo Christian Juhola.

– Ongelman ei tarvitse olla merkittävä, asia voi liittyä vaikka pelkästään jaksamiseen. Usein pelkkä kuunteleminen ja keskusteleminen auttavat.

Perheneuvon yhteydenottolomake on osoitteessa https://mantyharju.fi/sisalto/palvelut/neuvontapalvelut/perheneuvo

Perheneuvo on osa maakunnallista perhekeskus-toimintamallia, joka on syntynyt lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman myötä. Jokaisen Etelä-Savon kunnan Perheneuvon takana on paikallinen Perheneuvoverkosto, joka koostuu sosiaali- ja terveysalan, sekä opetus- ja kasvatusalan työntekijöistä.

Verkoston tavoitteena on perustaa Mäntyharjuun avoin perheiden kohtaamispaikka. Sille soveltuvia tiloja kartoitetaan parhaillaan.

Pertunmaalla avoimena perheiden kohtaamispaikkana on Kansantalon perhekahvila tiistaisin. Lisäksi Pertunmaalla perheitä palvelee arkisin neuvova puhelin Neppari.