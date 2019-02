Mäntyharjulaiset toivovat torille lainattavia pihapelejä ja pysyvää esiintymislavaa – Myös toripaikkamaksut puhuttavat

Torialue on mäntyharjulaisten ykköskehityskohde. Mäntyharjun taajaman kehittämiseen tähtäävä UUDET-hanke on kysellyt kohta kuukauden päivät kuntalaisten ideoita Ota kantaa -palvelussa.

Hankkeen työntekijä Anne Airaksinen on tyytyväinen siihen, miten innokkaasti ideoita on jo tuotu esille.

– Ideat ovat ehdottomasti toteuttamiskelpoisia. Ne ovat olleet käytännönläheisiä, Airaksinen kertoo.

Selkeästi eniten on puhuttanut torialue, jonka kuihtuminen huolestuttaa yhtä jos toistakin keskusteluun osallistunutta. Torin piristämiseksi on ehdotettu esimerkiksi lainattavia pelejä, kuten mölkkyä ja petankkia, katuruokakärryä ja iltatapahtumia.

Osa ideoista on toteutettavissa jo ensi kesänä.

– Esimerkiksi pihapelejä on tarkoitus tuoda asukkaiden ja torikävijöiden lainattavaksi. Esiintymislavan on puolestaan toivottu olevaan paikallaan kauemmin, jolloin ohjelmaa ja musiikkia saataisiin torille luontevammin, Airaksinen sanoo.

Esteistä suurimpana torialueen kehittymiselle nähtiin myyntipaikkojen korkeat hinnat. Myyntipaikkoja toivottiin jopa kokonaan ilmaiseksi, tai ainakin aiempaa halvemmiksi.

Myös Airaksinen on reagoinut asiaan. Toripaikkamaksuista päättää kuitenkin kunnan tekninen puoli.

– Se on selvityksen alla. Toivon mukaan ainakin joitain paikkoja olisi mahdollista saada maksuttomiksi tai halvemmiksi, jolloin torille voisi tulla myymään matalalla kynnyksellä.

Lisäksi torialueelle ja muualle taajamaan on toivottu maalaustaidetta esimerkiksi Jyväskylän kävelykadun räsymaton tapaan. Niiden mahdollisesta toteutuksesta Airaksinen on jo keskustellut uuden kuntataiteilijan kanssa.

Kehitysehdotuksista suurin osa on tähän mennessä liittynyt kesään. Airaksinen toivoo myös talviaikaan liittyviä ideoita.

– Ota kantaa -palvelun kautta on mahdollista lähettää ideoita vielä maaliskuun loppuun asti. Sinne voi kirjoittaa, mitä mieleen juolahtaa.

Vaikka hankkeen tarkoituksena on korostaa osallisuuden lisäksi myös digitaalisuutta, voi ideoita ehdottaa myös paperilomakkeella. Paperilomakkeet ilmestyvät kirjastoon ensi viikon aikana.

Hankkeen tiimoilta on järjestetty myös yrittäjien ideailta, jossa tuli osittain samoja ehdotuksia. Yrittäjät toivoivat kuitenkin myös, että viime syksyn valotapahtumaa voisi toteuttaa laajemminkin.

Ideoita Mäntyharjun taajaman kehittämiseksi voi käydä kurkkimassa tai jättämässä Ota kantaa -palvelussa.