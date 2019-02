Pääkirjoitus: Tiet ovat kuralla, mutta mistä otetaan puuttuvat miljardit?

MTK julkaisi maanantaina kahdensadan kohdan listan suomalaisista teistä, jotka vaatisivat kiireellistä korjausta. Mäntyharjusta listalle oli päätynyt Varpasentie ja Pertunmaalta Hartolantie.

Varpasentie on etujärjestön mukaan mutkainen, vaurioinen ja kallistuksetkin ovat pielessä. Kuvaus sopii itsessään lukuisiin muihinkin lähitienoon teihin. Varpasentie on kuitenkin tärkeä metsätalouden ja muiden elinkeinojen kannalta. Rupisella Hartolantiellä on puolestaan merkittävästi puunkuljetusta ja erityisesti maatalousyrittäjien aiheuttamaa liikennettä.

Kysyimme lukijoiltamme ohimennen muista kunnostusta kaipaavista teistä alkuviikosta Facebookissa. Harvemmin sosiaalisen median kanavat ja sähköposti laulavat samalla tavalla. Eniten mainintoja tuli Jaalantiestä, Nurmaantiestä ja Vihantasalmentiestä. Kaikkien edellä mainittujen päällysteet ovat paikoin surkeassa kunnossa.

Ihmeparantumisia teille on kuitenkin turha odottaa. Istuva hallitus on satsannut liikenneverkon kunnostukseen liki miljardi euroa, mutta siitäkin huolimatta korjausvelka on kasvanut muutamalla kymmenellä miljoonalla eurolla. Pelkästään maanteiden osuus korjausvelasta on yli 1,3 miljardia euroa. Rahaa riittää tällä hetkellä lähinnä isoimpiin investointeihin ja pienemmistä teistä pystytään paikkamaan lähinnä isoimmat kuopat.

Tilannetta ei helpota se, että näitä uupuvia miljardeja tarvittaisiin myös muualla. Pyytäjästä riippuen rahaa tarvittaisiin varhaiskasvatuksessa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja vanhustenhoidossa. Hävittäjäkaupatkin ovat edessä ja niistä ei ykkösmiljardeilla selvitä.

Se mihin näitä tiukassa olevia miljardeja lopulta jaetaan, päätetään ainakin osaltaan kevään eduskuntavaaleissa. Vaalikentillä ehdokkailta voisikin tentata ainakin sitä, että millä eri paikkoihin upotettavat miljardit oikein katetaan.