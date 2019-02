Vieraskynä: Vauvoja nolla?

Suomella on huoli: syntyneiden määrä laskee jo kahdeksatta vuotta peräkkäin. 2017 syntyneitä oli 50 321, viime vuoden luku ei yllä 50 000:een. Vähemmän lapsia syntyi viimeksi nälkävuonna 1868.

Mikä vikana, ihmetellään. On keski-ikäisiä, joiden mielestä nuoret aikuiset ovat niin itsekkäitä ja mukavuudenhaluisia, että heitä kiinnostavat enemmän matkustelu ja omat harrastukset kuin uuden sukupolven kasvattaminen ja meidän eläkkeidemme turvaaminen. Se olisi helppo selitys, mutta ei pidä paikkaansa.

Tutkijoita jututettuani olen ymmärtänyt, että syntyvyyden lasku on kuin köyhyys. Siihen ei löydy yhtä yksinkertaista selitystä eikä siksi ratkaisuakaan. Toimintatonnit tai talkookampanjat eivät tepsi, koska taustalla on monen tekijän vyyhti. Lapsen saaminen tai lapsettomuus on myös hyvin henkilökohtainen asia, johon muiden ei pitäisi puuttua.

Vanha malli on ollut, että ensin opiskellaan, valitaan puoliso, hankitaan työpaikka ja asunto ja sitten perheenlisäystä. Lapsen aika on sitten, kun perusasiat ovat kunnossa, kohtuullisen nopeassa tahdissa.

Eivät nuoret välttämättä ole mallia hylänneet. Perusasioita on vain vaikea saada kuntoon, kun tarjolla on enimmäkseen pätkä- tai osa-aikatyötä. Se voi tarkoittaa, että palkalla on vaikea tulla toimeen. Jos rahatilanne on tiukka tai työn jatkuminen epävarmaa, on ymmärrettävää, että lapsi ei tunnu ajankohtaiselta. Esteenä voi olla myös sopivan kumppanin puute.

Työpaikan saaneet nuoret naiset miettivät tarkkaan, milloin uskaltaa jäädä töistä pois tai miten työn ja perheen yhteensovittaminen ylipäätään onnistuu. Ei ole harvinaista, että vauvahaave siirtyy ja siirtyy, kunnes jossain vaiheessa raskaaksi tuleminen ei enää olekaan helppoa. Ensisynnyttäjien keski-ikä on nyt jo 29 vuotta.

On myös niitä, joiden lapsilukutoive on nolla. Lapsettomuuspäätökseen liittyy toisinaan kysymys, onko ylikuluttavassa länsimaassa edes oikeutettua hankkia lapsia, kun maailmassa on väkeä liikaakin.

Ehkä vähän ristiriitaisesti vanhemmuuden arvostaminen voi myös toimia syntyvyyttä vastaan. Vastuu lapsesta tuntuu niin suurelta, että osa epäilee kykyään olla hyvä vanhempi. Jos omaa kokemusta lasten kanssa olemisesta ei ole, mediassa selviytymistaisteluksi kuvattu perhearki ei ymmärrettävästi houkuttele.

Jos syntyvyys huolettaa, mitä voi tehdä? Palkata nuoria naisia vakituisiin paikkoihin, helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista, korjata kuvaa perhe-elämästä, suhtautua lapsiperheisiin ymmärtäen ja kannustaen, tarjota apua, olla kiinnostunut lapsista, näyttää, että jokainen lapsi on lahja paitsi vanhemmilleen myös koko yhteisölle. Ja äänestää vaaleissa lapsimyönteistä ehdokasta.

Liisa Partio

Mäntyharjulaissyntyinen kirjoittaja työskentelee johtavana asiantuntijana Mannerheimin Lastensuojeluliitossa