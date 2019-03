Sitoutumattomat jätti valtuustoaloitteen – Viimeaikaisten investointien vaurioista ja vahingoista kaivataan selvityksiä

Kunnanvaltuusto kävi maanantaisessa kokouksessaan läpi kunnan kiinteistöstrategiaa. Kunnalta toivottiin selkeitä päätöksiä siitä, mitä kiinteistöjä kunnassa tarvitaan tulevaisuudessa. – Täällä on sekalainen joukko kiinteistöjä, jotka ansaitsisivat jo levon. Sitten on joitain kiinteistöjä, joiden käyttökustannukset ovat moninkertaiset niistä saataviin vuokra- tai käyttökuluihin. Meidän pitää keskittää voimat sellaisiin kiinteistöihin, joilla on käyttöä, vaati Timo Kuoksa (sdp.). Sitoutumattomien valtuustoryhmä jätti käsittelyn aikana valtuustoaloitteen. – Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että viime aikoina tehdyt investoinnit eivät ole kunnan osalta menneet ihan mallikkaasti. On ilmennyt erinäisiä asioita, joista osan on saanut kuulla kyliltä, sitoutumattomien Antti Mustonen kuvailee.

