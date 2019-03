Pääkirjoitus: MäVi yhdessä kohti kolmosdivaria?

Mäntyharjun Virkistyksen miesten salibandyherruus siirtyi kuluvan kauden jälkeen nuorelle polvelle, joskin hiuksenhienosti. Akatemia päätyi sarjataulukossa maalieron turvin edustusjoukkueen edelle. Akatemian neljäs sija on Mäntyharjun vuoden joukkueenakin palkitulle nousijaporukalle hieno suoritus.

Viikonlopun viimeisen turnauksen jälkeen katseet on käännetty pikku hiljaa jo ensi kauteen. Akatemian tavoitteena on laittaa ensi kaudella nousujuna uudelleen puksuttamaan ja tällä kertaa tähtäin on kolmosdivisioonassa. Innokkaimmat ovatkin ehdottaneet kahden joukkueen voimien yhdistämistä.

Yhdistymisen tiellä tuntuu kuitenkin olevan pari käytännön ongelmaa. Edustusjoukkue on kasaantunut vuosien varrella tiiviin kaveriporukan ympärille ja moni haluaisi jatkaa harrastusta rennoissa merkeissä. Akatemiassa lajiin suhtaudutaan puolestaan vakavammin ja harjoitustahtikin on sen mukaista. Ehkä jotain joukkueiden vakavuusasteesta kertoo se, että edustusjoukkue pelasi kevätkaudella enemmän pelejä kuin sillä oli harjoituskertoja. Osa pelaajista asuu muualla ja monella Mäntyharjussakin asuvalla töiden iltavuorot sotkevat harjoituksiin pääsemistä.

Tuleva kausi voisi kuitenkin olla hyvä paikka kokeilla yhdessä nousua kolmoseen. Jos yhdistymistä ei ensi kaudeksi tapahdu, on edessä kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa edustusjoukkue ja Akatemia jatkavat tämän kauden tapaan kumpikin nelosdivisioonassa.

Toinen vaihtoehto on, että edustusjoukkueen ydinporukka jatkaa rennompaa pelaamista viitosdivarissa ja Akatemia tavoittelee nousua kolmoseen. Jos näin käy, olisi myös joukkueiden nimien muuttaminen paikallaan. Akatemialle kuuluisi tällöin edustusjoukkueen titteli.

