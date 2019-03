Aseeton Suomi -näyttely on on kiertänyt ympäri Suomea jo 70-luvun lopulta asti, mutta maaliskuun ajan se on ensimmäistä kertaa nähtävillä Mäntyharjun kirjastossa.

Pitkän näyttelyaikansa lisäksi erikoisen taidenäyttelystä tekee se, että se on seitsemän taiteilijan yhteisponnistus. Näyttelyssä on esillä niin veistoksia, maalauksia, kollaaseja, valokuvia kuin akvarellejakin.

Voisi kuvitella, että seitsemän taiteilijan teoksia on vaikea sovittaa yhteen pieneen näyttelytilaan, mutta erilaisista tekniikoista huolimatta niistä huokuu tietty samankaltaisuus.

– Ehkä se on tämä meidän yhteinen arvomaailmamme. Olemme kuitenkin kaikki saman aatteen kannattajia ja töissämme näkyy ihmisyys ja inhimillisyys, pohtii Satulia Saarilehto, yksi taiteilijoista.

– Me myös teemme teokset samoissa ateljeissa toistemme kanssa, lisää Merja Saarilehto.

Taiteilijat kuuluvat kaikki samaan Ihmisyyden tunnustajien yhteisöön, jonka koti ja työkeskus sijaitsee Vilppulassa. Jäsenet jakavat yhteisen arvomaailman ja haluavat edistää rauhan aatetta.

Se on tämänkin näyttelyn ensisijainen idea, ajaa rauhan aatetta.

– Emme kiroile iltakausia hävittäjiä vastaan, vaan teemme töitä rauhan puolesta. Näyttely on yksi tapa saada ihmisiä ajattelemaan, Juha Saarilehto kertoo.

Juha Saarilehto esittelee omia, puualustalle tehtyjä graafisia töitään. Näistä töistä rauhan teema suorastaan hyppää silmille.

Toisessa on Nelson Mandela, toisessa Martin Luther King. Molemmissa tauluissa on pätkät miesten kuuluisista puheista.

Muissa töissä teema on hienovaraisempi.

Mielipiteet näyttely jakaa vahvasti. Joskus joku suhtautuu jopa vihamielisesti.

– Silloin kun aloitimme, niin ilmapiiri oli erilainen. Nykyään meidät otetaan yleensä hyvin vastaan, Merja Saarilehto pohtii.

Asenteet ovat muuttuneet, mutta vieläkään kaikki eivät pidä näyttelyn aatteellisuudesta.

Satulia Saarilehto muistelee tilannetta vain parin vuoden takaa, jolloin näyttelyn nimi herätti närää eräässä kävijässä. Näyttelytilan tarjoaja muutti nimen Rauhanomaiseksi Suomeksi.

– Välillä on tuollaisia tilanteita vieläkin, taiteilijoista nuorin pohtii.

Pitkään maata kiertänyt näyttely ei ole ikinä täysin samanlainen. Näyttelyyn lähdetään autolla, joka on täynnä eri teoksia. Vasta paikan päällä päätetään, mitkä pääsevät tällä kertaa esille.

Aina näyttelyn pystyttäjät eivät edes tiedä, mitä mukaan on tällä kertaa tullut.

– Vaikka jotkin teokset olisivat autossa mukana, niin nimilaput ovat saattaneet jäädä kotiin, Juha Saarilehto nauraa.

Teoksia onkin kertynyt neljän vuosikymmenen aikana niin paljon, että näyttely voi helposti olla pystyssä kolmella eri paikkakunnalla samaan aikaan. Silti kotona odottaa vielä lukuisia lisää.

Vaikka näyttely on kiertänyt ympäri Suomea jo vuosia, ei loppua näy.

– Ei tällaista näyttelyä tarvitsisi, jos maailmassa vallitsisi rauha. Näin ei kuitenkaan ole, Juha Saarilehto toteaa.

Saarilehtojen lisäksi näyttelyn teoksia ovat tehneet Joonas Peltola, Pekka Peltola, Erkki Saarilehto sekä Reija Tähtinen.

Aseeton Suomi -näyttely Mäntyharjun kirjastossa 1.3.–31.3.2019.