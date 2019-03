Liikunnan nuorisotyö toi Timo Kuoksalle ansioristin: ”Se työ mitä olen tehnyt, ei ole mennyt hukkaan”

Nuorisotyötä arvostettiin opetus- ja kulttuuriministeriön jakaessa liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä. Mäntyharjulaisista Timo Kuoksalle myönnettiin 26. helmikuuta liikunnan ja urheilun ansioristi. Tänä vuonna ansioristejä myönnettiin vain 49.

Ansiomerkkiä Kuoksalle haki Mäntyharjun Jäntevä.

Kuoksa on tehnyt pitkään töitä sekä lentopallon että jalkapallon nuorisotyön kanssa jo ennen Mäntyharjuun tuloaan. Virkistyksessä hän toimi lentopallojaoston puheenjohtajana ja valmentajana vuosina 1984–1988. Jäntevässä Kuoksa puolestaan toimi seuran puheenjohtajana ja juniorivalmentajana vuosina 2006–2016 vietettyään tauon seuratoiminnasta.

Muutettuaan Mäntyharjuun Kuoksa toimi lisäksi Etelä-Savon piirin lentopallojaoston piirivalmentajana ja -kouluttajana sekä liiton Itä-Suomen alueen kouluttajana ja tyttöjen valmentajana.

Etenkin lentopallon juniorityö oli Mäntyharjussa lähes olematonta ennen Kuoksan tuloa seuraan. Vuonna 1986 Virkistyksessä vasta valmisteltiin pohjaa nuorisotoiminnan liikuntakasvatuksellisiksi tavoitteiksi.

Kuoksa lähti kuitenkin innolla viemään nuorisotyötä eteenpäin. Välillä asioista piti vääntää kättä, mutta nykyään nimenomaan nuorisotyö on sekä Virkistykselle että Jäntevälle tärkeää.

– Minulle on tärkeää, että se työ mitä olen tehnyt, ei ole mennyt hukkaan. Kiinalaisen sananlaskun sanoin: ”Istuta puu, niin elämäsi ei ole mennyt hukkaan.” Nyt molemmat seurat ovat nuorisokasvattajia, Kuoksa toteaa.

Tunnustusta tekemästään liikuntanuorisotyöstä Kuoksa on saanut ennenkin. Hän sai Suomen Lentopalloliiton kultaisen ansiomerkin Pohjois-Suomen aluevalmentajana toimimisesta jo vuonna 1973, ennen kuin oli ehtinyt täyttää edes 30 vuotta.

Kun Kuoksa jäi eläkkeelle Lentopalloliiton toiminnasta vuonna 1995, hänelle myönnettiin ansiomitali kullatuin ristein.

– Olen kouluttanut ja valmentanut Inarista ja Enontekiöltä Hankoon ja Porvooseen, Vaasasta Imatralle ja Joensuuhun. Olen toiminut yli tuhannen nuoren kanssa yhteensä 10 000–15 000 tuntia. Välillinen vaikutus kouluttamieni ohjaajien kautta on moninkertainen, Kuoksa kertoo.

Jäntevä kuvailee Kuoksan liikuntakasvatustyötä hakemuksessaan laajaksi ja vakuuttavaksi. Lisäksi Kuoksaa kiitellään merkittävästä vaikuttamisesta Mäntyharjun liikuntapaikkojen ja -tilojen rakentamiseksi. Kuoksa saa maininnan myös vanhusten ja vammaisten liikunnan edistämisestä ja tukemisesta.

– Viimeisinä vuosinani yritän parhaani yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liikunnan harrastajana pidän huolta omasta kunnostani.

Ansioristit ja -mitalit myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Ansioristi annetaan pitkäaikaisesta erityisen ansiokkaasta toiminnasta Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä.