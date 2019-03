Korpijärvellä edelleen heikoin jäätilanne, jään kantavuus saattaa heiketä hyvin nopeasti muuallakin

Heikosti kantavan kohvajään osuus kasvaa entisestään Etelä-Savon järvillä. Kantavaa teräsjäätä on edelleen vähiten Mäntyharjun Korpijärvellä.

Pertunmaan Peruvedellä ja Mäntyharjun Pyhävedellä kohvajään osuus on selvästi yli puolet jään kokonaispaksuudesta. Korpijärvellä kohvajään osuus jään kokonaispaksuudesta on jopa 80 prosenttia.

Teräsjäätä Korpijärvellä on vain kahdeksan senttiä, mikä ei riitä kantamaan esimerkiksi moottorikelkan painoa. Peru- ja Pyhävedellä teräsjää on huomattavasti vahvempaa, yli 20 sentin paksuista. Teräsjään päällä on kuitenkin 30 sentin kohvajääkerros.

Sääennusteen mukaan lämpötila lauhtuu, joten jäät eivät vahvistune lähiaikoina. Kohvajään suuren osuuden takia jään kantavuus saattaa heiketä hyvinkin nopeasti lopputalvesta.

Heikko jäätilanne on aiheuttanut koko talven ajan murheita retkiluistelun ystäville sekä Pertunmaalla että Mäntyharjussa. Pertunmaan retkiluistelurata oli auki ainoastaan muutaman viikon ajan, Mäntyharjussa rataa ei saatu käyttöön ollenkaan.