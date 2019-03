Mäntyharjun teknisen johtajan valinta on loppusuoralla – katso tästä kenen välillä valinta tehdään

Mäntyharjun teknisen johtajan valinta on edennyt loppusuoralle. Valinta tehdään kangasniemeläisen yhdyskuntatekniikan insinööri Herkko Torssosen ja mäntyharjulaisen maanmittausinsinööri Lasse Kurvisen välillä. Torssosen viimeisin työpaikka on Jyväskylän Energia Oy, jossa hän on työskennellyt vesihuoltopäällikön tehtävässä. Kurvisen viimeisin työnantaja on Senaatti-kiinteistöt, jossa hän on työskennellyt kiinteistöpäällikkönä.

Kunnanjohtaja tekee oman esityksensä valinnasta ensi viikon torstaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle. Lopullisen päätöksen valinnasta tekee kunnanvaltuusto huhtikuun 1. päivänä käytävässä kokouksessa.

49 hakijasta kunta päätyi haastattelemaan neljää. Torssosen ja Kurvisen lisäksi haastatteluihin pääsivät Teppo Yli-Karro Mikkelistä ja Kai Magnusson Helsingistä.

