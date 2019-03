Mäntyharjun keskustaan suunnitellaan Padel-kenttää – Polaria oy maksaisi puolet kustannuksista

Mäntyharjuun kaavaillaan Padel-mailapelin harrastajille. Kenttää suunnitellaan rakenteilla olevan tenniskentän yhteyteen Kisalan naapuriin. Toteutuessaan kenttä olisi Etelä-Savon ensimmäinen. Lähin kenttä sijaitsee Lahdessa ja suurin osa kentistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen kertoo, että kenttää on suunniteltu yhteistyössä Polaria oy:n kanssa. Kentän kustannukset olisivat Ollikaisen mukaan noin 30 000 euroa, josta puolet tulisi Polaria oy:ltä. Padel-kentän toteuttaminen edellyttää siihen tarvittavan määrärahan hyväksymistä kunnanvaltuustossa. Asia on käsittelyssä teknisessä lautakunnassa ensi viikolla.

–Haluamme yhä vahvemmin olla mukana tuomassa vetovoimatekijöitä Mäntyharjulle. Padel on lajina sosiaalinen ja sopii kaikenikäisille, joten toivomme, että kenttä tulee kovaan käyttöön, Polaria Oy:n toimitusjohtaja Timo Karhula kertoo kunnan tiedotteessa.

Padel on suosittu laji erityisesti Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa, mutta Suomessa se on vielä varsin tuntematon. Suomessa sitä on pelattu vuosituhannen alusta saakka.