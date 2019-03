Asemanlammen ympäristö saa kesän mittaisen taidetapahtuman

Mäntyharjun Asemanlammen ympärille ja rautatieasemalle alueelle on tulossa uusi koko kesän mittainen taidetapahtuma Taideasema Mäntyharju.

Mäntyharjun kunta ja Etelä-Savon Säästöpankin kulttuurisäätiö aloittavat taiteellisen tapahtumayhteistyön tulevana kesänä Mäntyharjun keskustassa. Etelä-Savon säästöpankin kulttuurisäätiö avaa erillisen avustushaun Etelä-Savon alueella pysyvästi asuville kuvataiteen ammattilaisille toteuttaa väliaikainen nykytaideteos Taideasema Mäntyharjuun. Teokset tulevat Mäntyharjun rautatieaseman ympäristöön Asemanlammen ympärille ja mahdollisesti Askeleen vanhan kenkätehtaan ympäristöön.

Mäntyharjun kunta koordinoi tapahtuman, tiedottaa ja markkinoi sekä avustaa teosalueen pystyttämisessä. Teokset ovat pääsääntöisesti tulossa Mäntyharjun kunnan omistamiin kiinteistöihin ja maa-alueelle Mäntyharjun rautatieasemalle ja Asemanlampea ympäröiville puistoalueille. Tapahtuma avataan yleisölle 15. kesäkuuta ja teokset ovat paikallaan elokuun loppuun.

Taiteilijat Taideasema Mäntyharjuun valitsee työryhmä, jossa taiteellisena asiantuntijana on mänttäläinen taiteilija Krister Gråhn.

– Arvostan Mäntyharjun pyrkimystä monipuolisen kuvataideyleisön saavuttamiseen ja myös kuvataiteen tasaveroisen saavutettavuuden kehittämistä, kertoo Gråhn.

Paikallisena jäsenenä valintaraadissa on Krister Gråhnin lisäksi myös Mäntyharjun kunnan kuntataiteilija Mari Liimatainen, Mäntyharjun kunnan kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky sekä Juha Vallin, Etelä-Savon säästöpankin kulttuurisäätiön hallituksen jäsen.

– Mäntyharjun rautatieaseman kauttaa kulkee tuhansia ihmisiä. Tämä on hieno avaus toivottaa tulijat tervetuleeksi Mäntyharjun kulttuurikuntaan. Taidettahan ei koskaan voi olla liikaa, muistuttaa Juha Vallin.

– Hakuaika on todella lyhyt ja nopea, mutta toivottavasti taiteilijat Etelä-Savosta ehtivät mukaan tapahtumaan sekä ehdottavat rohkeita ja ennakkoluulottomia teoksia toteutettavaksi.

Tämä on upea kädenojennus kulttuurisäätiöltä kulttuurikunnalle ja mahdollisuus eteläsavolaisille taiteilijoille – jopa kulttuuripoliittinen kannanotto tukea taiteen elivoimaisuutta Etelä-Savossa. On hienoa, että säätiö ja kunta tarttuivat rohkeasti tilaisuuteen. Odotan rikasta ja kiinnostavaa kokonaisuutta. Tämähän on mainio tilaisuus esitellä eteläsavolaista taidetta ja sielunmaisemaan omilla syntysijoillaan, innostaa Mari Liimatainen.

– Mäntyharjun kunta pyrkii olemaan ennakkoluuloton kulttuurikunta. Toivon, että tämä matalan kynnyksen taidetapahtuma saa taas paikalliset innostumaan nykytaiteesta, kuten Katajainen kansa -taidetapahtuma pari kesää sitten. Taidetapahtuma tarjoaa myös matkailijoille hyvän syyn tutustua Mäntyharjun keskustaajamaan tarkemmin.

– Etelä-Savon säästöpankin kulttuurisäätiöltä hieno avaus, kiittelee kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky.