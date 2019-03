Ehdokashaastattelu: Otso Paakkinen lähti ehdolle Paavo Väyrysen innoittamana ja uskoo, että väki palaa vielä kaupungeista maaseudulle

Millainen ihminen olet?

– Olen leppoisa, peruspositiivinen ja pohtiva.

Miksi pyrit eduskuntaan?

– Koen, että minulla on annettavaa Suomen politiikkaan. Olen kiitollinen suomalaisuudestani ja haluan olla mukana ylläpitämässä tätä hienoa yhteiskuntaa. Koen tietyllä tavalla olevani myös sen velkaa.

Kaksi tärkeintä asiaa mitä haluaisit edistää, jos pääset läpi?

– Vanhusten- ja sairaanhoidon parantaminen. Kansainvälisten terveysjättien annettiin valloittaa Suomi, mutta omaishoidon tukeen ei ole riittävästi resursseja, tähän pitää puuttua. Toinen tärkeä asia olisi pitää koko Suomi elinkykyisenä. Seitsemän tähden liikkeen ajatuksena on, ettei kaikkea keskitetä kaupunkeihin. Ymmärrän kyllä, ettei pienillä paikkakunnilla voi olla kaikkia samoja palveluja. Mutta meidän pitäisi pitää huoli siitä, että kaikki palvelut ovat myös maaseudun ihmisten saavutettavissa.

Mäntyharjun ja Pertunmaan seutu kärsii muun Etelä-Savon tapaan väestökadosta. Mitä asialle pitäisi tehdä?

– Koulutuspolitiikka on tärkeää, että korkeakouluja olisi tasaisesti ympäri Suomen. Se pitäisi ihmisiä myös täällä. Uskon pitkällä aikavälillä siihen, että ihmiset ovat palaamassa takaisin maaseudulle. Kyseessä on aaltoliike ja nyt on menossa kaupungistumisen aika.

Asteikolla nollasta viiteen (0-5), kuinka huolestunut olet ilmastonmuutoksesta? Millä keinoin hillitsisit sitä?

– 3,8. Uusiutuvien energianlähteiden käyttöä tulee edistää. Liikenteessä biokaasu on hyvä esimerkki tästä. Ihmisten olisi hyvä olla myös valmiita siirtymään kasvispainotteisempaan ruokavalioon. Lisäksi suomalaisen riistan ja kalan suosiminen on ilmastoteko.

Pitäisikö toisen asteen koulutus muuttaa maksuttomaksi?

– Periaatteessahan toisen asteen koulutus on jo nyt maksutonta, mutta materiaalit maksavat. Materiaalimaksuihin voi hakea tukea esimerkiksi sosiaalitoimen kautta. Maksut eivät kuitenkaan saisi olla kohtuuttomia tai koulunkäynnin este. Toki on ihan normaalia, että joitain maksuja tulee, koska koulutus itsessään on jo maksutonta.

Onko yksityisten hoiva- ja terveyspalvelujen lisääntyminen hyvä asia?

– Riippuu puhutaanko monikansallisista yksityisistä vai suomalaisista yksityisistä yrityksistä. Monikansalliset yritykset tulevat valloittamaan markkinat, lypsävät rahat eivätkä edes maksa Suomeen veroja, niin se on huono juttu. Pienten kotimaisten hoivapalvelujen yleistyminen on sen sijaan hyvä juttu.

Jos vaihtoehtoina ovat julkisen sektorin leikkaukset tai veronkorotukset, kumman valitset?

– Julkisella sektorilla on paljon ilmaa, eli sitä pitäisi leikata ja järkevöittää. Valitsisin siis julkisen sektorin leikkaukset, koska siellä on paljon tehostamisen varaa. On tutkittava toimintamallejamme ja notkeasti pystyttävä muuttamaan tehottomia toimintamuotoja. Jäykkyys ja muutoshitaus on julkisen puolen ongelma

Hallituksessa on ollut Mäntyharjusta ja Pertunmaalta kotoisin olevat ministerit. Onko siitä ollut täällä asuville hyötyä?

– Meillehän ei oikeastaan pitäisi olla mitään erityishyötyä siitä, että täältä on ministereitä. Heidän ei kuulu erikseen ajaa meidän asioita, vaan valtakunnan asioita. Jos erillistä hyötyä olisi, niin se olisi epäreilua muita suomalaisia kohtaan. Kenenkään ministerin ei pitäisi vetää kotiinpäin.

Mikä on unelmiesi hallituspohja?

– Kaikkien puolueiden kanssa pitäisi pystyä tekemään yhteistyötä ja vetää yhdessä köyttä. Mutta muun muassa SDP ja Perussuomalaiset voisivat olla hyvät kumppanit. Mutta ei minulla ole varsinaista unelmien hallituspohjaa, koska jokaisella puolueella on omaa annettavaa.

Kuvaile Mäntyharjun ja Pertunmaan seutua 50 vuoden päästä:

– Uskon, että täällä eletään mukavaa ja rauhallista elämää. Luulen, että väestön virta on kääntynyt kaupungeista takaisin maaseudulle ja ihmiset ovat palanneet juurilleen.

Maaseudulla on hyvä tulevaisuus, Otso Paakkinen uskoo

Seitsemän tähden liikkeen listalta ehdolla oleva Otso Paakkinen uskoo, että puolue saavuttaa Kaakkois-Suomen vaalipiiristä kaksi paikkaa.

– Uskon, että ihmiset etsivät nyt vaihtoehtoja. Yksi tai kaksi paikkaa on realistista. Puolueelle ja puheenjohtaja Paavo Väyryselle on tilausta, Paakkinen sanoo.

Paakkisen mukaan puolue kerää äänestäjiä useiden puolueiden välimaastosta. Tärkeimpiä teemoja on vahvempi aluepolitiikka, tiukempi maahanmuuttopolitiikka ja Suomen itsenäisyyden painottaminen. Euroopan unionin osalta puolue haluaa palauttaa päätösvaltaa Brysselistä jäsenvaltioille.

– Henkilökohtaisesti näen, että meillä on vaikutteita monista puolueista. Vihreillä ja perussuomalaisilla on hyviä pointteja. Aluepolitiikassa haluamme painottaa vanhaa keskustalaista linjaa.

Puolueella on laaja kirjo ehdokkaita eri puolilla maata. Eniten keskustelua on herättänyt MV-lehden perustajan Ilja Janitskinin asettuminen ehdolle liikkeen listoilta. Janitskin tuomittiin hiljattain 10 kuukauden ehdottomaan vankeuteen MV:ssä julkaistujen kirjoitusten takia. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

– Jokaisella ehdokkaalla on hyvät ja huonot puolensa. Hänhän on vahvasti itsenäisyysmyönteinen ja näkee turvapaikanhakijat uhkana. Hän näkee myös maahanmuuton suurena kuluna, niin kuin se onkin.

– Maahanmuuttokriittisyys ja sananvapaus ovat varmasti isoin yhdistävä tekijä hänen ja puolueen kanssa, Otso Paakkinen kommentoi Janitskinin ehdokkuutta.