Jukka Ollikainen vaatii: ”Essoten on tehtävä rakenteellisia uudistuksia”

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten viime vuoden laskutus on saanut kuntajohtajien päät pyörälle. Muutama viikko sitten leuat loksautti auki viime vuoden 15 miljoonalla eurolla ylittynyt budjetti. Käytännössä tämä tarkoittaa Mäntyharjun osalta reilun kahden miljoonan ja Pertunmaan osalta reilun puolen miljoonan euron lisälaskua edellisvuoteen verrattuna.

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen kertoo, että kunta oli varautunut budjetissa noin 900 000 euron lisälaskuun, mutta loput 1,2 miljonaa tuli ylllätyksenä.

– Se oli märkä rätti vasten kasvoja. -Käytännössä se tarkoittaa meille lukion vuotuisia kustannuksia vastaavaa menoerää. Kulujen kasvu on tällä hetkellä hallitsematonta, Ollikainen sanoo.

Pertunmaan kunnanjohtaja Juha Torniainen pitää Essotelta tullutta reilun puolen miljoonan euron lisälaskua niin ikään vakavana paikkana.

– Kyllä tämä tilanne aika kriittinen on. Lisäksi Essotelta palvelut eivät ole olleet sellaisia mitä pitää, niin tilanne korpeaa. Ei hyvältä näytä, Torniainen sanoo.

Torniaisen mukaan tilannetta synkistää tekeillä oleva viime vuoden tilinpäätös, joka menossa pahasti miinukselle ilman Essoteltakin tullutta lisälaskua.

– Taseessa ollut ylijäämä kuittaantuu nyt kerralla pois ja tasekin menee pakkaselle. Saattaa olla, että ikäviä päätöksiä on edessä.

Jukka Ollikaisen mukaan erikoisinta tilanteessa on se, ettei kulujen kasvun yksityiskohdista ole tällä hetkellä tarkkaa selvyyttä. Asiasta on käyty eri palvelujen osalta kirjeenvaihtoa Essoten kanssa useiden viikkojen ajan tuloksetta.

Isoin kysymysmerkki on Ollikaisen mukaan erikoissairaanhoidon kulujen kasvu, joka on ollut Essoten mukaan Mäntyharjun osalta jäsenkunnista suurinta. Kulut kasvoivat vajaat 14 prosenttia ollen 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat.

– Kaikilla muilla kunnilla erikoissairaanhoidon kasvu oli pienempää kuin meillä. Minun on vaikea uskoa tätä.

Toinen iso kysymysmerkki on vanhuspalvelujen kulujen kasvu. Niiden osalta kulut ovat kasvaneet yli 940 000 euroa.

– Käytännössä tämän luvun kasvu syntyy Ruskahovista ja kotihoidosta. Tämäkin ihmetyttää. Nyt Essotessa selvitetään, pitääkö summa paikkansa, Ollikainen sanoo.

Pitivät eri hoitomuotojen summat sitten paikaansa tai eivät, lisälasku pitää Ollikaisen mukaan joka tapauksessa maksaa.

Hänen mukaansa ongelmana ei ole niinkään viime vuoden yllätyslasku, vaan kuluvan vuoden ja tulevien vuosien kehitys. Jos meno jatkuu samaan malliin, se uhkaa pistää kunnan oman käyttötalouden polvilleen.

– Voi olla, että me joudumme ottamaan tämän takia käyttötalousvelkaa. Ei meillä ole tällaisia rahoja tilillä.

– Essotelta ostetut palvelut ovat 55 prosenttia kunnan budjetista. Tilanne on tällä hetkellä siinäkin mielessä hallitsematon, ettei meillä ole kunnassa käytössä luotettavaa ennustetta, mihin talousmielessä reagoida. Annettuihin lukuihin ei voi luottaa.

Ollikainen vaatiikin Essotelta isoja uudistuksia kulujen leikkaamiseksi.

– Rakenteita pitää uudistaa nyt kunnolla. Siellä pitää tehdä kipeitäkin päätöksiä. Jos niitä ei tehdä, niin niitä kipeitä päätöksiä on pian edessä meillä täällä kunnassa, Ollikainen toteaa.

