Kirkonkylän kouluremontin pääurakoitsijaksi tulossa Suutarinen

Mäntyharjun kirkonkylän koulun saneerauksen pääurakointi on menossa Maarakennus Suutariselle. Tekninen lautakunta kävi tiistaina läpi saadut urakkatarjoukset ja Suutarisen tarjous oli muutaman tuhannen euron erolla halvin. Lopullisesti urakoitsijan valinnasta päättää kunnanvaltuusto.

Lautakunnassa keskusteltiin remontin tarpeellisuudesta. Vs. sivistysjohtajan Kati Hämäläisen puheenvuoron jälkeen hyötyjä ei kyseenalaistettu.

Kaikki eivät olleet tyytyväisiä tarjouskilpailun lopputulokseen.

– Halvin on otettava, mutta onko se aina paras vaihtoehto, kysyy lautakunnan varapuheenjohtaja Tapani Penttinen.

Remontin on tarkoitus alkaa kesäkuun alussa ja valmis sen pitäisi olla ensi vuoden keväällä.

Koululaiset kuskataan töiden alta pois väistötiloihin keskustaan. Yksi luokka sijoitetaan lukion tiloihin, yksi lukion pihalle tulevaan parakkiin ja yksi kirjastolle.

Koulun saneerauksessa LVI-työt tekee Pertunmaan LVI-asennus oy ja sähkötyöt mikkeliläinen Sensio oy.

Remontin talousarvio on 1,37 miljoonaa euroa. Hyväksyttyjen tarjousten perusteella summa on ylittymässä noin 40 000 eurolla, mutta teknisen johtajan Tapio Pesosen mukaan kulut on mahdollista saada vielä mahtumaan budjetin raamiin.