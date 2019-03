Pääkirjoitus: Jaalantie sai yllätysrahoituksen

Perjantaina toimituksen sähköpostiin tupsahti ely-keskukselta vaikeaselkoinen tiedote. Siinä kerrottiin uudesta kokeilusta, jossa pieniä ja paikallisia yrityksiä yritetään saada mukaan maanteiden urakkakilpailuihin.

Mäntyharjun kannalta tiedote kätki sisäänsä ison uutisen. Vuosikymmeniä kuopilla ollut Jaalantie on saamassa uuden päällysteen. Kyse ei ole mistään pikkusummasta, vaan kaikkiaan remonttiin on varattu rahaa 700 000 euroa.

Jaalantien kunnostamisen puolesta on kamppailtu Mäntyharjussa pitkään. Siitä ovat kirjelmöineet paitsi paikalliset asukkaat, myös kunta ja eri yrittäjätahot. Tie on rupisessa kunnossa ja toden totta kunnostamisen tarpeessa.

Asiasta tekee kuitenkin mielenkiintoisen se, että vielä viime vuonna ely-keskus torppasi yksiselitteisesti tien kunnostamisen. Etelä-Savonkin tieasioista vastaava Pohjois-Savon ely-keskus perusteli kantaansa sillä, että tien keskimääräinen liikennemäärä on 282 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä on verrattaen vähän. Sen mukaan lähimaakunnissa on lukuisia vilkkaamminkin liikennöityjä huonokuntoisia teitä, joiden uudelleenpäällystäminen ei nykyisellä perusväylänpidon rahoituksella ole mahdollista.

Mistä moinen täyskäännös? Näyttää siltä, että kunnostusrahojen saaminen Jaalantielle on kulisseissa käydyn lobbaustyön tai oikeammin siltarumpupolitiikan tulosta. Päätös asiasta tuli hallituskauden loppusuoralla ja rahat siihen otetaan kelirikkokorjauksiin aiemmin myönnetystä lisämäärärahapotista.

Jaalantien saama rahoitus on joka tapauksessa hyvä uutinen erityisesti Nurmaan ja Voikosken seudun asukkaille sekä paljon tietä käyttävillä ammattikuskeille ja vapaa-ajanasukkaille. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, ettei tapaus käy parhaimmaksi malliesimerkiksi tasapuolisesta rahanjaosta. Kyse on enemmänkin politiikasta, joka osui tällä kertaa hyvin tälle seudulle.

