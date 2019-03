Kirjasto sai 20 000 euroa omatoimisuuden kehittämiseen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Mäntyharjun kunnankirjastolle 20 000 euroa kehittämisavustusta Omatoimikirjasto – askel kohti kohtaamispaikkaa -hankkeeseen.

Omatoimikirjastojen varustamista tuetaan kirjastopalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi. Omatoimikirjasto mahdollistaa asiakkaille laajemmat kirjaston aukioloajat ja joustavuuden kirjaston käyttöön.

Rahoitetuissa hankkeissa kehitetään myös omatoimikirjastojen mahdollisuuksia toimia kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevana tilana ja monipuolistaa omatoimikirjaston palvelumuotoja.

Aluehallintovirasto myönsi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastoille kehittämisavustuksia yhteensä 405 000 euroa. Avustusta myönnettiin 26 hankkeelle. Avustuksia haettiin yhteensä 896 596 euroa ja hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 44 kappaletta.

Avustusten myöntämisessä erityisenä painopisteenä on tänä vuonna erityisesti lasten ja perheiden lukemisharrastuksen edistäminen. Kodin rooli lasten lukutaidon kehityksessä on yhä merkittävämpi ja vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Vaikka suomalaisperheissä luetaan kirjoja suhteellisen ahkerasti, lapsen lukutaidon ja kielellisen kehityksen kannalta olennaista on monipuolinen ja säännöllinen lukemisen ja lukutaidon tukeminen.