Mäntyharjun kunta aikoo ostaa Telia Finlandilta kiinteistöjä teknisen varikon käyttöön

Mäntyharjun kunta on käynyt neuvotteluja osoitteessa Koulutie 11 sijaitsevien Veikkola ja Koivurinne -nimisten tilojen ostamiseksi. Tilat ostettaisiin ensisijaisesti kunnan teknisen varikon käyttöön.

Kauppakirjaluonnoksessa kauppahinnaksi on kirjattu 400 000 euroa. Tällä hetkellä tilat ovat Telia Finland Oyj:n omistuksessa.

Ostettavien tilojen yhteispinta-ala on 7 520 neliötä ja ne sijaitsevat asemakaava-alueella. Veikkola-nimisellä tilalla sijaitsee lisäksi kaksi rakennusta. Kunnan mielestä kiinteistöt sopisivat hyvin aiottuun käyttötarkoitukseensa nimenomaan rakennusten ja sijainnin puolesta.

Vanhempi rakennuksista on vuonna 1979 valmistunut toimistorakennus. Sillä on kerrosalaa 748 neliötä. Uudempi rakennus on puolestaan vuonna 1991 valmistunut 284-neliöinen kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus.

Sisäilmatalo Kärki Oy on laatinut toimistorakennuksesta riskiarvion ja kiinteistölle on tehty homekoiratutkimus.

Telia Finland Oyj on asettanut kaupan ehdoksi vuokrasopimuksen solmimisen kiinteistössä sijaitsevasta laitetilasta. Sopimuksella laitetilasta erotetaan Telia Finland Oyj:n kustannuksella osa yhtiön tulevaan käyttöön.

Kunnanhallitus käsittelee kauppaa ensi maanantain kokouksessaan. Tämän jälkeen asia siirtyy kunnanvaltuuston käsittelyyn.