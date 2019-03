Jari Leppä uskoo puuvarojen käyttöön ja muuttaisi toisen asteen koulutuksen maksuttomaksi

Millainen ihminen olet?

– Yhteistyökykyinen ja työntekoon tottunut

Miksi pyrit eduskuntaan?

– Haluan jatkaa vaikuttamista oman lähialueen Pertunmaan ja Mäntyharjun, Etelä-Savon ja koko kaakkoisen Suomen puolesta. Kahdenkymmenen kansanedustajavuoden ja kahden ministerivuoden aikana on kehittyneet hyvät verkostot ja yhteydet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja tietysti kokemusta asioiden hoitamisesta. Näitä haluan käyttää maakuntamme ihmisten ja yritysten ja elinvoiman hyväksi.

Kaksi tärkeintä asiaa mitä haluaisit edistää, jos pääset läpi?

– Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita pitää kehittää ja lähipalvelut turvata. Maaseudun elinvoimaisuutta edistää ja tiet- ja tietoliikenneyhteydet pitää kunnossa.

Mäntyharjun ja Pertunmaan seutu kärsii muun Etelä-Savon tapaan väestökadosta. Mitä asialle pitäisi tehdä?

– Tarvitsemme laajempaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. Ihmisten turvallinen ja sujuva arki ratkaisevat pitkälti asuinpaikan. Lähipalvelut ovat tärkeitä, lääkäriin on päästävä ja ikäihmiset hoidettava hyvin.

– Luoda mahdollisuuksia tehdä työtä ja yrittää eri puolilla kuntaa ja kyliä, tärkeimpinä asioina ovat toimivat tietoliikenneyhteydet ja kunnossa olevan tiestö.

Asteikolla nollasta viiteen (0-5), kuinka huolestunut olet ilmastonmuutoksesta? Millä keinoin hillitsisit sitä?

– Suomessa kasvavat ja hyvin hoidetut metsämme ja peltomme ovat ratkaisu ilmaston muutokseen eivät ongelma. Valitsen 4. Ilmastonmuutoksella ei pidä pelotella ihmisiä. Uutta teknologiaa hyödyntämällä ja omia kulutustottumuksia tarkastamalla saadaan paljon aikaan. Suomi näyttää maailmalle suuntaa siirtymisessä kestävään biotalouteen, pois fossiilisten raaka-aineiden käytöstä.

Pitäisikö toisen asteen koulutus muuttaa maksuttomaksi?

– Kyllä. Tämä edellyttää, että taloutemme on vahvalla pohjalla, mikä on kuluneella vaalikaudella saatu aikaan.

Onko yksityisten hoiva- ja terveyspalvelujen lisääntyminen hyvä asia?

– Yksityisiä palveluita käytetään jo nyt täydentämään julkisia palveluita ja näin pitää olla myös jatkossa.

Jos vaihtoehtoina ovat julkisen sektorin leikkaukset tai veronkorotukset, kumman valitset?

– Talous pitää olla tasapainossa. Henkilökohtaisesti maksan mielummin veroja, kun tiedän, että sillä saadaan muun muassa toimivat terveydenhuollon palvelut.

Hallituksessa on ollut Mäntyharjusta ja Pertunmaalta kotoisin olevat ministerit. Onko siitä ollut täällä asuville hyötyä?

– Ilman muuta on. Aina kun on mahdollisuus vaikuttaa kotiseutuun ja sen tulevaisuuteen, se on tehty.

Mikä on unelmiesi hallituspohja?

– Toimiva ja suomalaisten asioita hoitava yhteistyökykyinen hallitus. Suomalaiset äänestävät vaaleissa uudesta hallituspohjasta.

Kuvaile Pertunmaan ja Mäntyharjun seutua 50 vuoden päästä

– Järvistä, metsistään, kulttuuristaan tunnettu alueen, jossa halutaan asua ja yrittää. Olemme vahvalla yhteistyöllä pystyneet saamaan alueestamme vetovoimaisen ja houkuttelevan.

”Puuvarat ovat valtava mahdollisuus”

Vajaat kaksi vuotta maa- ja metsätalousministerinä toiminut Jari Leppä lähtee eduskuntavaaleihin luottavaisin mielin keskustan heikosta gallupmenestyksestä huolimatta.

– Keskustan vaalitulos tulee olemaan muuta kuin gallupit tällä hetkellä näyttävät. Uskon, että vaalit tulevat olemaan tasaiset kolmen suurimman puolueen osalta, eli tilanne tulee tasoittumaan, Leppä arvioi.

Ministeriaika on ollut Lepälle kiireistä, mutta antoisaa.

– Hallituksessa olo on ollut hieno kokemus. Käytännön miehenä on ollut mukavaa olla mukava, sillä Sipilä on johtanut käytännönläheisellä tavalla tulokset edellä. Maan tilanne on aivan erilainen kuin neljä vuotta sitten, Leppä toteaa viitaten työllisyyteen ja valtion velkaantumiseen.

Moni asia jäi Sipilän hallituksessa myös kesken. Sote- ja maakuntauudistuksen mukana meni myös vuosikausia valmisteltu uusi eläinsuojelulaki.

– Elintarvikeviennin edistämistä saatiin kyllä eteenpäin, mutta siihen en ole tyytyväinen. Se ei ole edelleenkään sillä mallilla millä pitäisi.

Käynnissä olevassa eduskuntavaalikampanjassa esillä ovat tutut teemat. Avainsanoja ovat lähipalvelut, biotalous ja elinvoima.

– Olen realistisen vihreyden kannattaja. Meillä metsät kasvavat valtavan hyvin. Viimeksi vuonna 1960 olemme hakanneet täällä enemmän metsää kuin ne kasvavat. Tällä hetkellä kestävien hakkuiden raja on 80 miljoonaa mottia, koska metsät kasvavat 110 miljoonaa mottia.

– Lähipalveluiden turvaaminen on äärimmäisen tärkeä asia. Terveydenhuoltoala kuitenkin kehittyy kovaa vauhtia ja 10-20 vuoden päästä meidän tavat toimia ovat varmasti erilaisia kuin nyt. Mutta ihmisistä pitää pitää huolta.