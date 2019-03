Kirkonkylän koulun remontista keskustelua ja äänestys kunnanhallituksessa – siirrettävää ratkaisua ehdotettiin

Mäntyharjun kunnanhallitus keskusteli ja äänesti maanantaina Kirkonkylän koulun saneerauksesta. Kunnanhallitus päätyi kannattamaan teknisen lautakunnan päätöstä ja esittää pääurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehnyttä Maanrakennus Suutarista. Lopullisesti asiasta päättää kunnanvaltuusto.

Jani Paasonen (sit.) esitti asian palauttamista takaisin teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Paasosen mukaan koulua ei ole alenevien oppilasennusteiden vuoksi järkevää laajentaa kiinteällä rakennuksella, vaan laajennusosa hankittaisiin leasing-sopimuksella.

– Esitin, että laajennus tehtäisiin siirtoelementeistä tehtävällä rakennuksella. 10 vuoden päästä koulun lisätilaa ei välttämättä enää tarvita, jolloin laajennuksesta voitaisiin päästä helposti eroon, Paasonen toteaa.

– Saneerauskohteissa löytyy tekijästä riippumatta aina myös lisätekemistä, eli en usko, että työhön varatut rahat riittävät, hän lisää.

Asiasta suoritettiin äänestys, jossa Paasosen esitys kaatui luvuin 3-5.

Paasosen esitystä asian palauttamisesta tekniseen lautakuntaan kannattivat Timo Kuoksa (sd.) ja Tanja Hartonen-Pulkka (ps.). Teknisen lautakunnan alkuperäistä esitystä kannattivat Seppo Hujanen (kok.), Markku Lamponen (kesk.), Jaana Lopperi (kok.), Leena Pekkanen (kesk.) ja Mika Ruohoranta (kesk.).

Vs. tekninen johtaja Tapio Pesonen kertoo, että siirtoelementtiratkaisu on ollut teknisen toimen pöydällä yhtenä laajennusvaihtoehtona.

– Se ei kuitenkaan tulisi oleellisesti kiinteää ratkaisua edullisemmaksi. Siihen pitäisi rakentaa erillinen ilmastointikonehuone ja rakennusten välille olisi tullut yhdyskäytävä. Lisäksi siirtorakennuksiin olisi tullut erillinen sähkölämmitys. Nämä asiat ratkaisivat asian kiinteän rakennuksen eduksi, Pesonen kertoo.

Pesonen myös uskoo, että saneeraukseen nyt varatut noin 1,4 miljoonaa euroa riittävät koko hankkeen läpiviemiseen. Urakoinnin osuus on 813 700 euroa.

– Työhön varatussa 1,4 miljoonassa eurossa on mukana 10 prosentin muutostyövaraus. Uskon siis, että summa riittää koko hankkeeseen, Pesonen sanoo.

Remontin on tarkoitus alkaa kesäkuun alussa ja valmista on tarkoitus olla ensi vuoden keväällä.

Koululaiset kuskataan töiden alta pois väistötiloihin keskustaan. Yksi luokka sijoitetaan lukion tiloihin, yksi lukion pihalle tulevaan parakkiin ja yksi kirjastolle.