Pääkirjoitus: Asemanlammen ympäristö heräilee kesään – toivottavasti siitä tulee pysyvä juttu

Mäntyharjun Kurkilammen uinuvassa ympäristössä on näkynyt ja kuulunut viime aikoina heräämisen merkkejä. Uusittua asemamakasiinia järjestellään kesän toimintaa varten ja tiepuoleltakin kuuluu hyviä uutisia. Liikenneympyrästä asemalle johtava tiepätkä laitetaan kesän aikana uuteen uskoon.

Päällysteen lisäksi ajorataa kavennetaan ja tien laidoilla olevia kevyen liikenteen väyliä pidennetään ja levennetään. Se on hyvä juttu, sillä tällä hetkellä kapeat kävelytiet loppuvat keskustasta asemalle päin mennessä kesken matkan. Remontin jälkeen tien ylläpito siirtyy ely-keskukselta kunnalle, eli jatkossa tien huonosta kunnosta ei voi enää syyllistää valtiota.

Kesällä makasiinilta on mahdollista vuokrata liikuntavälineitä, kuten kajakkeja, kanootteja ja sup-lautoja. Tapahtumiakin on suunniteltu. Lampea ympäröiville puistoalueille ja pihoille on tulossa esille taidetta koko kesän mittaisen taidetapahtuman muodossa.

Kaikki nämä ovat odotettuja askelia Asemanlammen ympräistön henkiin herättämisessä. Kun työtä alueen elävöittämiseksi jatketaan, siitä voi tulla kunnalle parhaimmillaan hieno ja luonnonkaunis vetonaula.

Alueen tulevaisuutta pohtiessa ja eri toimintoja kokeiltaessa on hyvä muistaa, ettei asioiden tekemiseen ole yksittäisiä oikeita vastauksia. Se mikä alueella toimii parhaiten, selviää vain kokeilemalla. Tämä pätee niin alueella järjestettäviin tapahtumiin kuin kiinteistöjen vuokraustoimintaan. Aivan aluksi tärkeintä on, että alueelle syntyy ylipäätään elämää. Ja tulevana kesänä sitä näyttäisi pitkästä aikaa tulevan. Sitten onkin hyvä laittaa rautatieasema myös sisäpuolelta kuntoon.