Paikallisilla ravureilla ollut sangen vauhdikas alkuvuosi

Mikkelin ravirata avasi kilpailukauden helmikuun alussa. Ravirata valmistautuu rataremonttiin, joka alkaa kesän suurtapahtuman St Michel -ravien jälkeen. Paakkarin Tallin seitsemänvuotias tamma Hexan Tuiskutar sijoittui neljänneksi ajalla 35,3 2100 metrin tasoitusajossa. Tamma lähti matkaan 20 metrin takamatkalta. Rattailla istui tällä kertaa mikkeliläinen nuoren polven ohjastaja Toni Ripatti.

Enolahdella talliaan pitävän Mari Sorviston suojatit pärjäsivät alkutalvesta hyvin. Golda Matador sijoittui Mikkelissä neljänneksi ajalla 17,4 2100 metrin tasoitusajossa. Kymmenvuotias ruuna lähti 20 metrin takamatkalta. Rattailla istui tuore tuhannen voiton ohjastaja Henri Bollström.

Seitsemänvuotias Ruotsissa syntynyt tamma Kebell Sånna juoksi ensin toiseksi Lahden Jokimaalla Hannu Torvisen ohjastamana ajalla 18,3a 2140 metrin matkalla. Siitä kuukauden kuluttua tamma jälleen ylitti maalilinjan toisena, tällä kertaa Juhani Tapani rattailla ajalla 17,0a 2140 metrin matkalla.

Samoin Lahden Jokimaalla alkutalvesta Siltalan poikien Denny Crane sijoittui neljänneksi valmentajansa Tommi Kylliäisen ohjastamana ajalla 17,0a 2140 metrin matkalla. Viime vuosi oli seitsemänvuotiaan ruunan uran paras tähän saakka reilun 10 000 euron ansioilla. 23 kilpailusta Denny Crane sijoittui 11 kertaa kolmen parhaan joukkoon.

Janita Antti-Roiko pärjäsi alkutalvesta hyvin valmentamallaan Classicarilla voittaen sillä Kouvolassa ja Joensuussa. Kouvolassa ohjissa oli Jukka Torvinen ja Joensuun voiton ohjasti Janita itse. Kuopiossa voittojen jälkeen kahdeksanvuotias ruuna sijoittui kolmanneksi Sami Vehviläisen ohjastamana. Mikkelissä Antti-Roikon omistama ja ohjastama tamma Gisele de Veluwe sijottui neljänneksi ajalla 14,6a 1600m.

Janitan pikkusiskon Julia Antti-Roikon omistama kahdeksanvuotias ori Classic Valley sijoittui neljänneksi Kouvolassa maaliskuun alussa montelähdössä Janitan ratsastamana ajalla 19,4 2100 m.

Sanna ja Pekka Ruuthin tallista alkutalvesta The Best Spruce sijoittui kolmanneksi Lahdessa Jarmo Saarelan ohjastamana ajalla 16,9a 2140. Sen jälkeen Kouvolassa Hannu Torvinen ajoi yhdeksän vuotiaan ruunan toiseksi ajalla 16,3a 2100 m.

Tallin neljävuotiaaksi kääntynyt ruuna Effronte Photo avasi kautensa ja voittotilinsä Mikkelissä helmikuussa. Santtu Raitala ohjasti ja voitto irtosi ajalla 17,8 2100 m. Sen jälkeen Effronte Photo sijoittui Tampereen Teivossa neljänneksi maaliskuun alussa ajalla 15,5a 2100 m. Tällä kertaa ohjissa oli Torvinen.

Viime torstaina Lahden Jokimaalla neljävuotiaiden ikäluokkalähdön Kasvattajakruunun alkuerässä ruuna sijoittui kolmanneksi Torvisen ohjastamana ajalla 19,4a 2140m.

Mika Jutilan Can´t Buy Me Love sijoittui neljänneksi Kouvolassa ajalla 20,3a Esa Holopaisen ohjastamana.

Talli Hetken Tien Delightful Moment sijottui toiseksi ensin Lappeenrannassa ja sen jälkeen Kouvolassa. Vermossa maaliskuun alussa tuloksena oli neljäs tila ajalla 14,9a 2100 m. Hannu Torvinen ohjasti jokaisessa startissa.

Pulkan Tallin One Point voitti alkutalvesta Tampereen Teivossa ajalla 17,0a 2100 m. Sen jälkeen Vermosta tuli kolmas tila ajalla 15,9a ja voittojen tielle One Point palasi maaliskuun alussa Vermossa ajalla 14,7a 2100 m. Esa Holopainen oli ohjissa jokaisella kerralla. Tänä vuonna One Pointilla on kuusi starttia joista kolme voittoa ja yksi kolmonen.

Ranch Kelly jatkoi voittojaan Vermossa helmikuun lopulla ajalla 14,6a 2100m. Espoon Palkinnossa maaliskuun alussa Ranch Kelly sijoittui toiseksi ajalla 14,4a 2100 m. Hannu Torvinen oli tuttuun tapaan rattailla.

Tämän jälkeen tamma on pitänyt huilia ja starttaa seuraavan kerran Seinäjoella 13. huhtikuuta Seinäjoki Racessa 70 000 euron ykköspalkinnosta. Lähtöön on tällä hetkellä kutsuttu Trendy O.K. Italiasta ja Ruotsista On Track Piraten ja Selmer I.H. Ranch Kellyn lisäksi.