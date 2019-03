Pertunmaan huippusuositut lauantaitorit jatkuvat tulevanakin kesänä – ”Tuoretuotteiden myyjiä kaivataan”

Vaikka eletäänkin vasta maaliskuun loppua, Pertunmaalla suunnitellaan jo täyttä päätä kesän torielämää. Viime kesänä huippusuosituiksi osoittautuneet lauantaitorit jatkuvat tänäkin kesänä.

Ensimmäinen lauantaitori järjestetään 11. toukokuuta ja niitä jatketaan säännöllisesti aina 18. syyskuuta saakka. Poikkeuksena ovat juhannuspäivä ja Pertun Päivät, jolloin lauantaitoria ei järjestetä. Tapahtuma-aika on tuttu klo 10-13.

Lauantaitorien puuhanainen Mervi Lehtimäki kertoo, että tulevana kesänä jatketaan muutenkin viime kesänä hyväksi havaitulla linjalla. Torien järjestämisvastuu on jaettu järjestöjen ja yhdistysten kesken, jotka vastaavat vuorollaan päivien ohjelmasta ja tunnelmasta. Lehtimäen arvion mukaan lauantaitoreilla vieraili viime kesänä keskimäärin noin 250 kävijää.

–Tällä on ollut kyllä erityisen positiivinen vastaanotto. Osa kyseli jo viime kesänä, että pääseväthän he tulevanakin kesänä mukaan. Järjestämisvuorot on nyt jaettu kahta lauantaipäivää lukuun ottamatta. Eli uusillekin toimijoille on vielä tilaa, jos halukkuutta on.

Myyjät pääsevät kauppaamaan tuotteitaan torilla tuttuun tapaan ilman erillistä maksua. Lehtimäki toivoo, että paikalle löytäisi entistä enemmän tuoretuotteiden myyjiä.

– Paikkakuntalaisia tuoretuotteita ei ole myynyt kuin Mäntysen Jukka Kuortista. Olenkin sanonut, että kuka vain voisi laittaa tänä kesänä kasvimaahan muutaman ylimääräisen rivin tulemaan. Ei sitä myytävä hirveän isoa määrää tarvita, vaan pienikin määrä riittää, Lehtimäki kannustaa.

Tämän kesän toritapahtumia pohtivassa porukassa on ollut mukana kymmenkunta henkeä. Lehtimäen mukaan kesää on pohdittu erinomaisessa yhteishengessä.

– Onhan tätä jo vähän odotettukin. Viime kesän jälkeen oli pitkään orpo olo, että mitäs sitä nyt tekeekään. Kesää on ollut mahtava ideoida porukalla. Kyllä meillä täällä on vaan paljon mahtavia tekijöitä, Lehtimäki hehkuttaa.

