Antti Häkkänen välttäisi ilmastokiihkoilua ja suosisi ahkeruuteen kannustavaa veropolitiikkaa

Millainen ihminen olet?

– Ajattelen positiivisesti asioista ja ihmisistä. Uskon tekemiseen ja kehitykseen, en jatkuvaan valittamiseen. Olen huumorintajuinen ja juttelen torikahvilassa kaikille, varsinkin kalajutuista.

Miksi pyrit eduskuntaan?

– Tarvitsemme työpaikkoja, työikäisiä ja yritystoimintaa lisää, jotta verotulot riittäisivät palvelujen ja eläkkeiden maksamiseen. Emme voi elää velaksi, eivätkä veronkiristykset tuo elinvoimaa. Sosiaaliturvan pitää kannustaa työntekoon, ei joutenoloon.

Kaksi tärkeintä asiaa, joita haluaisit edistää, jos pääset läpi?

– Vauhdittaa työllisyyttä, yritystoimintaa ja osaamista, jotta verotulot riittävät laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Työllisyyden kasvu tuo lisää palkansaajien maksamia eläkemaksuja, jotka mahdollistavat hyvien eläkkeiden maksamisen.

– Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ovat yhä tärkeämpi osa alueemme elinvoimaa ja työpaikkojen sijaintia. Tiet ovat huonossa kunnossa.

Mäntyharjun ja Pertunmaan seutu kärsii muun Etelä-Savon tapaan väestökadosta. Mitä asialle pitäisi tehdä?

– Työpaikat ja viihtyisä asuinympäristö luovat vetovoimaa. Yrittäjäystävällisyydellä kannustetaan yrityksiä tarjoamaan työpaikkoja. Lapsiperheiden päivähoito, koulutus ja liikuntapalvelut tekevät paikkakunnista vetovoimaisempia.

Asteikolla nollasta viiteen (0-5), kuinka huolestunut olet ilmastonmuutoksesta? Millä keinoin hillitsisit sitä?

– Suomen tulee kantaa oma, tosin pieni osansa ilmastonmuutoksen torjunnasta. Kiina, Intia ja USA ovat keskeisessä roolissa. Kotimaan toimenpiteissä pitää olla järkivihreä, kiihkoilua tulee välttää. Metsätalouden ja puunkäytön merkitys on tärkeä hyvinvoinnillemme, samoin kohtuuhintainen henkilöautoilu tulee olla mahdollista.

Pitäisikö toisen asteen koulutus muuttaa maksuttomaksi?

– Tähän tarvittaisiin veronmaksajilta 120 miljoonaa euroa lisää. Tuon rahasumman käyttäisin enemmin vanhustenhuoltoon. Pienituloisille opiskelijoille päätimme juuri täsmätuesta, 46 euroa/kk. Tämä osuu paremmin tukea tarvitseville, eikä kohdistu perheille, jotka eivät tukea tarvitse.

Onko yksityisten hoiva- ja terveyspalvelujen lisääntyminen hyvä asia?

– Kuntapäättäjien tehtävä on arvioida, onko yrityksen palvelu laadukkaampi ja edullisempi. Tärkeintä on, että ihmiset saavat laadukasta ja kohtuuhintaista hoitoa alan ammattilaisilta. Vanhustenhuollossa tarvitaan lisää hoitajia, laadunvalvontaa, ikäihmisen oman tahdon kuuntelemista ja lisää sanktioita niille kunnille ja yrityksille, joiden palveluissa havaitaan puutteita. Palvelun laatua pitää valvoa olkoon sitten kunnan omia, yrityksen tai järjestön palveluja.

Jos vaihtoehtoina ovat julkisen sektorin leikkaukset tai veronkorotukset, kumman valitset?

– Työllisyyttä ja yritystoimintaa vahvistamalla saadaan lisää verotuloja, jolloin voidaan välttyä leikkauksilta. Ahkeruuteen kannustava veropolitiikka tuo lisää hyvinvointia ja verotuloja pitkällä aikavälillä. Veronkiristykset hyydyttävät työntekoa ja yritystoimintaa.

Hallituksessa on ollut Mäntyharjusta ja Pertunmaalta kotoisin olevat ministerit. Onko siitä ollut täällä asuville hyötyä?

– Kotiseutumme hyötyy vahvasta työllisyyden vireestä. Vientiä vauhdittaneet toimenpiteet ovat lisänneet puun kysyntää ja yleisesti metsätalouden virettä alueellamme. Pienempinä esimerkkeinä Kiepin silta, Kisalan rahoitus ja tiestön korvausrahat.

Mikä on unelmiesi hallituspohja?

– Sellainen hallitus, joka on realistinen turvallisuudessa ja rikollisuuden torjunnassa, vastuullinen taloudessa ja ymmärtäisi, että Suomen pitää olla hyvä maa myös 10 vuoden kuluttua. Kreikan olisi pitänyt jo opettaa, mitä holtiton taloudenhoito voi aiheuttaa.

Kuvaile Mäntyharjun ja Pertunmaan seutua 50 vuoden päästä.

– Vahvan yritystoiminnan avulla alueellamme on työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja hyviin palveluihin. Matkailu ja maaseudun elinkeinot ovat lähteneet uuteen kasvuun. Etätyöskentely ja vapaa-ajan asuminen ovat kasvattaneet suosiota. Ihmiset pakkautuvat eteläiseen Suomeen, alueemme on hyvien yhteyksien päässä.

Häkkänen tyytyväinen ensimmäiseen kauteensa

Neljä vuotta sitten ensimmäistä kertaa kansanedustajaksi valittu Antti Häkkänen havittelee jatkoa eduskunnassa. Ensimmäinen kausi toi mukanaan paljon vastuuta, sillä Häkkänen sai oikeusministeriön ministerinsalkun puolivälissä kautta.

Liian raskaaksi vastuu ei ole osoittautunut. Häkkänen on tyytyväinen menneeseen kauteen.

– Suomi on nostettu erittäin vaikeasta velkakierteestä kasvun ja työllisyyden uralle. Suomalaisten palkat, eläkkeet ja palvelut ovat nyt kestävämmällä pohjalla, Häkkänen toteaa.

Onnistumisina Häkkänen näkee esimerkiksi pienten lukioiden puolustamisen. Viitostien 130 miljoonaa euroa hän taas pitää jättipottina maakunnalle.

– Turvallisuuden osalta olen tyytyväinen saavutuksiin puolustusvoimien ja poliisin resurssien osalta sekä esimerkiksi minun ja Jussi Niinistön valmistelemaan ulkomaalaisten maanhankinnan valvontalakiin.

Kansanedustajan työ on kuitenkin loppumaton. Tulevalla kaudella Häkkänen haluaisi edistää erityisesti työllisyyttä ja yritystoimintaa läpi päästessään.

Läpi pääseminen tuskin osoittautuu ongelmaksi, sillä Häkkästä povaillaan Kaakkois-Suomen vaalipiirissä kokoomuksen ääniharavaksi. Jo viime vaaleissa ääniä kertyi yli 6 200.