Mäntyharjulle mobiilisovellus – sen avulla voi vastata kyselyihin ja pysyä ajan tasalla tapahtumista

Mäntyharju kokeilee kunnan omaa mobiilisovellusta. Mäntyharju Rakkaudella! -mobiilisovelluksen tarkoituksen on helpottaa tiedotusta ja parantaa ihmisten osallistumista ajankohtaisiin asioihin.

Sovelluksella voi vastata kyselyihin, saada ajankohtaisia tiedotteita kunnan asioista suoraan omaan puhelimeen ja napata vinkit tapahtumakalenterista. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Play -sovelluskaupasta. Applen App Store -sovelluskauppaan se tulee lähiaikoina. Sovellus hyödyntää sijaintipalvelua ja tarvitsee toimiakseen verkkoyhteyden.

Sovellus on käytössä 2019 loppuun saakka se liittyy Mäsek Oy:n UUDET-hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on testata uusia digitaalisia osallistumiskanavia. Pilottikokeilun tarkoituksena on selvittää, millaisen vastaanoton sovellus saa kuntalaisten ja kesäasukkaiden taholta ja millaisia mahdollisuuksia se luo kunnan viestintään. Vastaavia mobiilisovelluksia on käytössä useammassa kunnassa ja kaupungissa Suomessa.