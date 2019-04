Pääkirjoitus: Kirkonkylän kouluremontti meni kiemuraiseksi

Mäntyharjun kunnanvaltuusto teki maanantaisessa kokouksessaan yllättävän päätöksen Kirkonkylän koulun peruskorjauksesta. Valtuusto valitsi peruskorjauksen toteuttajaksi urakkakilpailutuksen toiseksi tulleen yrityksen äänin 14-13. Erityiseksi päätöksen tekee se, että se on mitä ilmeisimmin hankintalain vastainen.

Tiukalla enemmistöllä tehty päätös kuvastaa sitä, kuinka tulenarkoja kaikki julkiseen rakentamiseen liittyvät asiat tällä hetkellä Mäntyharjussa ovat. Valtuutettujen päätökset koetaan juuri nyt kannanottoina toisen rakennuttajan puolesta ja erityisesti jotain toista vastaan.

Asialla on myös kiemurainen hallinnollinen ja oikeudellinen puolensa. Peruskorjaus on puolentoista viikon päästä kunnanhallituksen käsittelyssä. Se voi joko laittaa tai olla laittamatta valtuuston päätöstä täytäntöön. Tämä tietääkin kunnanhallitukselle mielenkiintoista kokousta. Isossa kuvassa asiassa ovat nyt vastakkain kunnan ylimmän toimielimen, eli valtuuston päätös ja lainsäädännön tulkinta.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on jätettävä valtuuston päätös täytäntöön panematta, jos se on lähtökohtaisesti lainvastainen. Jos valtuuston päätös taas päätetään laittaa täytäntöön, on kunnalla mitä ilmeisimmin edessä markkinaoikeus ja mahdollinen korvausten maksu.

Mikä luottamushenkilöiden päätös asiassa lopulta onkaan, on se kunnan tulevaisuuden päätöksenteon kannalta merkittävä. Ilmiselvää on se, ettei hankintalaista voi poiketa mielivaltaisesti, vaan asialle on oltava selvät ja oikeudessa pätevät perusteet.

Yksi mahdollisuus on toki se, että koko peruskorjaus siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Silloin vaihtoehtona voisi olla jopa koko remontista luopuminen. Kunnan taloustilanne saattaa nimittäin olla silloin selvästi nykyistä heikompi.