Isompien pienryhmä palaamassa Pertunmaan yhtenäiskoululle

Pertunmaa suunnittelee palauttavansa pienryhmän 6-9 -luokkalaisille oppilaille. Sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläinen esittää, että pienryhmä palaisi yhtenäiskoululle ensi lukuvuonna. Viime vuosina Pertunmaalla erityisryhmäopetusta on tarjottu sitä tarvitseville vanhemmille oppilaille yksittäisiä tunteja klinikkamuotoisesti.

– Oma pienryhmä mahdollistaisi useamman aineen pitkäjänteisen erityisopetuksen. Kun tuen tarve loppuu, silloin oppilaat voivat palata perusopetusryhmään, Mäkeläinen kertoo.

Yhtenäiskoulun alkuopetuksessa pienryhmä on toiminut viime vuosina säännöllisesti. Mäkeläinen ehdottaa, että pienempien ryhmä jatkaisi toimintaa normaalisti. Myös klinikkamuotoista erityisopetusta on tarkoitus jatkaa normaalisti. Yhtenäiskoululla työskentelee tällä hetkellä kolme erityisopettajaa.

Yhtenäiskoulun koulunkäyntiavustajien määrä on tarkoitus pitää ennallaan. Avustajia tarvitaan vuosittain, mutta tarve vaihtelee. Tällä hetkellä yhtenäiskoululla työskentelee neljä vakinaista koulunkäyntiavustajaa ja viisi määräaikaista. Avustajista yksi on. henkilökohtainen avustaja ja muut työskentelevät luokka-avustajina.

Lopullisesti pienryhmän perustamisesta ja avustajien määrästä päättää tänään kokoontuva sivistys- ja hyvinvointilautakunta.