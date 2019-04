Pääsiäistapahtuma Kirkonkylällä laajenee niin alueeltaan kuin tarjonnaltaan

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty pääsiäistapahtuma Mäntyharjun Kirkonkylällä saa jatkoa laajemmassa muodossa. Tapahtuma kasvaa niin ohjelmaltaan kuin alueeltaankin.

Järjestämisestä vastaava Yhdessä Tekijät ry uskoo vakaasti, että viimevuotinen kävijämäärä, noin 1200, ylittyy ja päästään lähemmäs yhdistyksen järjestämän jouluavauksen yleisömäärää eli yli 2000.

– Viimevuotinen osoitti, että tällaiselle koko perheen pääsiäistapahtumalle riittää kysyntää. Nyt tuomme lisää ohjelmaa ja laajennamme aluetta Villa Auroran pihalta Taidekeskus Salmelan Kesäheinän alueelle, kertoo Matti Hälikkä.

Salmela on mukana järjestämällä yhteislaulutilaisuuden, missä virittäydytään elokuussa taidekeskuksen ohjelmassa olevaan Kaikki laulaa Salmelassa -tapahtumaan.

Mukana on useita paikallisia yhdistyksiä ja muita tahoja.

– Reissupolku järjestää lapsille aarteenetsintää, tikkupullaa ja mehua. Palokunta tuo kalustoaan paikalle ja palokuntanaisille on oma osastonsa. Virkistykseltä on tulossa jotain ja Kirkonkylän kylätoimikunta tarjoaa perinneleikkejä sekä askartelua. Ja onpa mukana pienimuotoinen harrasteajoneuvonäyttelykin, paljastaa Hälikkä.

Tärkeässä roolissa ovat Hälikän mukaan paikalliset tuottajat.

– Mukana ovat ainakin Kuvala, Aliinin tila, Iso-Mikkanen, Vierula ja Heilukankaan tyrni, tarjolla on vaikka mitä. Miekankosken kahvila ja koululuokat ovat myös mukana eli leivonnaisiakin tulee olemaan saatavilla.

– Ja arpajaiset totta kai, palkintona muun muassa mökkiviikonloppu, huomauttaa Kuvalan tilan Heidi Haajanen.

Lisävärin saamiseksi yleisöä kehotetaan tulemaan paikalle pääsiäisasuihin pukeutuneina. Kaikille näin tehneille on luvassa pikkuyllätys.

Kirkonkylälle ei toki kaikilla ole mahdollisuus saapua. Järjestäjät käyvätkin tervehtimässä jossain välissä Mäntypuiston hoivakodin asukkaita.

– Muutama ”noita” käy siellä virpomassa vieden tosin itse lahjat mukanaan, sanoo Haajanen.

Pääsiäinen on tänä vuonna kolmisen viikkoa myöhemmin kuin vuosi sitten. Tämä tuonee paikalla entistä enemmän kesäasukkaita. Villa Auroran Jussi Poraharju korostaa, että kyseessä on myös sosiaalinen tapahtuma.

– Ihmiset tulevat paitsi ohjelman takia, myös tapaamaan toisiaan. Tunnelma on lämminhenkinen ja koko perhe viihtyy.

Paketti halutaan pitää tiiviinä, sen takia ohjelma-aika on rajattu neljään tuntiin. Joulunavajaisista tuttua nonstop-bussikuljetusta taajaman ja kirkonkylän välillä ei ole, mutta parkkipaikat tulevat riittämään.

– Moottorikerho vastaa liikenteenohjauksesta ja pysäköinnistä. Autot saadaan mahtumaan kirkon, koulun ja Salmelan paikoitusalueille, vakuuttavat järjestäjät.

Jos joku taho haluaa tulla vielä mukaan tuotteitaan tarjoamaan, niin Yhdessä Tekijöihin voi ottaa yhteyttä muun muassa heidän Facebook-sivunsa kautta.

– Sen verran olemme rajanneet, että metrilakun myyjiä emme huoli, markkinat ovat erikseen. Mutta paikkakunnalla on paljon pientuottajia ja yhdistyksiä, jotka ovat tervetulleita, sanoo Hälikkä ja jää pohtimaan Poraharjun ja Vesa Ahosen kanssa sitä, pitäisikö paikalle tuoda myös aasi.

Koko perheen pääsiäistapahtuma Mäntyharjun kirkonkylällä lauantaina 20. huhtikuuta kello 12-16.