Osuuspankin asiakkaat äänestivät fuusion kumoon Pertunmaalla: ”Väkeä oli paikalla niin paljon, että osa joutui seisomaan”

Koitin-Pertunmaan osuuspankki pysyy itsenäisenä. Pankin omistaja-asiakkaat kaatoivat suunnitellun fuusion Päijät-Hämeen osuuspankin kanssa maanantai-iltana selvin luvuin. Fuusiota vastusti osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa vajaat 90 omistaja-asiakasta ja sitä kannatti reilut 80. Fuusion toteutumiseen olisi kokouksessa tarvittu kahden kolmasosan enemmistö, eli tässä tapauksessa yli 110 puoltavaa ääntä.

Varsinaisia omistaja-asiakkaita oli kokouksessa paikalla vajaat 130. Tuota suurempi äänimäärä selittyy sillä, että osa omistaja-asiakkaista äänesti valtakirjalla alaikäisten lastensa puolesta.

Pankin itsenäisyyden puolesta äänestänyt Raimo Rissanen Mansikkamäestä oli äänestystulokseen luonnollisesti tyytyväinen.

– Jos pankki olisi liittynyt isompaan, konttori olisi mennyt varmasti. Pankin johto ei ymmärrä, että sellainen tie tappaa maaseudulta viimeisenkin yksinyrittäliäisyyden, Rissanen sanoo.

Fuusiota vastusti myös Paavo Porvari, jolla on neljän vuosikymmenen mittainen ura Koitin-Pertunmaan hallinnossa. Pankin hallituksessa hän toimi vuodesta 1988 vuoteen 2014.

– Tärkein peruste fuusion kaatumiseen oli se, että asiakkaat olivat huolissaan päätäntävallan valumisesta Päijät-Hämeeseen. Oma pankki on meille kodinomainen ja läheinen, jossa päätökset tehdään nopeasti paikan päällä. Pankin taloudelliset tunnusluvut ovat myös erittäin hyvät, eli yhdistymiselle ei ole niitäkään perusteita.

Porvari on tyytyväinen siihen, että omistajat lähtivät kokoukseen isolla joukolla.

– Väkeä oli paikalla niin paljon, että osa joutui seisomaan.

Yhdistymistä puoltanut Koitin-Pertunmaan osuuspankin pankinjohtaja Jouko Iso-Kuortti toteaa, että osuuskunta on nyt päätöksensä tehnyt.

– Päätös on selvä. Nyt sitten viedään tämän vuoden toimintasuunnitelmaa eteenpäin, Iso-Kuortti sanoo.

Iso-Kuortin mukaan fuusiopäätös olisi ollut pitkällä tähtäimellä pankin ja sen asiakkaiden kannalta paras.

– Meillä olisi ollut isommat hartiat. Nyt meillä on pienemmät henkilöstöresurssit ja sitä kautta huoli osaamisesta on olemassa. Isommassa pankissa olisi ollut syväosaamista. Kaikki varmasti ymmärtää, että viidellä toimihenkilöllä syväosaaminen ei ole niin vahvaa kuin sadan toimihenkilön yksikössä. Ei laadukkaita pankkipalveluita rakenneta päivittäisen palvelun varaan, Iso-Kuortti muistuttaa.

Iso-Kuortin mukaan myös omistaja-asiakkaiden huolet Pertunmaan konttorin sulkemisesta fuusion toteuduttua olivat turhia.

– Se pelko oli turha, meillähän on OP-ryhmässä Suomen kattavin konttoriverkosto. Ei Pertunmaan konttorin sulkemiseen olisi ollut mitään strategista painetta.

Iso-Kuortti toteaa, että Pertunmaan konttoriin on tulossa kesän aikana muutoksia. Tällä hetkellä konttori on auki kaikkina arkipäivinä.

– Aukioloihin tulee rajoituksia. Koitin konttorin sulkemisestahan on olemassa jo päätös. Pertunmaan osalta pankkipalveluita saa tulevaisuudessa rajoitetusti kahtena tai kolmena päivänä viikossa.

Paavo Porvarin toivomuksissa on, että pankki miettisi vielä Koitin konttorin sulkemispäätöstä.

– Toivotaan, että Koitin konttori pidettäisiin auki edes yhtenä päivänä viikossa. Iso osa pankin asiakkaista on etäasiakkaita, joilla on juuret täällä. He arvostavat, että konttori pysyy auki, Porvari sanoo.