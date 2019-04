Vesa Törnroos jäi viimeisten joukkoon maailmancupissa – ”Vähän ala-arvoista huonompi kisa”

Pertunmaan Höltän kylässä asuva Vesa Törnroos sijoittui viimeisten joukkoon haulikkolajien maailmancupin trap-kilpailussa Al-Ainissa Arabiemiirikunnissa. Törnroosin tulos oli 106 (20+19+21+21+25), joka oikeutti 130. sijaan 142 osannottajan joukossa. Törnroos kommentoi, että kisa oli ”vähän ala-arvoista huonompi”.

– On aika siirtyä sarjaporrasta alempiin kisoihin, jotta pääsee uuteen nousuun. Keli oli kiva, Törnroos sanoi Suomen Ampumaurheiluliiton tiedotteessa.

Törnroos edustaa kisassa vielä Suomea trapin parikilpailussa. Törnroosin parina on Satu Mäkelä-Nummela. Törnroos on ilmoittanut tähtäävänsä ensi vuoden Tokion olympialaisiin.